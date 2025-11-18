Це політична смерть Зеленського: у Раді заявили, що президент втратив легітимність

Масштабний корупційний скандал, який викрило розслідування НАБУ, сколихнув Україну. Другий тиждень тривають розслідування та оприлюднення фактів. У Раді хвиля обурення та критики. І головним винуватцем шаленої корупції в Україні називають президента Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: те, що відбувається зараз із Володимиром Зеленським — це політична смерть. За його словами, Зеленський, найімовірніше, вийде з цієї кризи ослабленим, але президентом. Нардеп пояснив, що ходитиме, дути щоки, робитиме вигляд, що він потужний та незламний. Що за ним — усі українці.

“Але просто зараз усе всім зрозуміло.Я давно не бачив настільки щасливих людей в урядовому кварталі та Верховній Раді. І це не лише опозиція. Це — і влада. Здебільшого — влада. Усі ці люди подумали, що ось нарешті. Нарешті вони отримають владу. Нарешті вони стануть кимось, а не... при клоуні. Хочу їх засмутити. Психотип нашого президента такий, що він до кінця вважатиме всіх інших лохами, а себе — великим гравцем і бійцем”, — зазначив політик.

Однак, за його словами, це вже абсолютно байдуже. Гончаренко переконаний, що Зеленського як політичної фігури вже практично не існує. Він, за словами політика, ще охороняє місце Президента і, можливо, навіть виконує його функції, але легітимності більше немає.

“Ті люди, які його обирали (а це — тотальна більшість громадян), — його ненавидять. Зневажають. Презирають. І мріють побачити в тюрмі. Усі ці люди в Одесі, Харкові, Дніпрі, Києві, Франківську, Ужгороді, Тернополі, Вінниці — по всій Україні — всі вони ненавидять Зеленського. Тотально. Ненавидять за бідність, за ТЦК, за корупцію, за крадіжки, за якусь шизофренію з “дітьми, які говорять російською”. Але найбільше — за те, що він зламав усі їхні надії. Всю їхню віру в те, що можна змінити це все”, — зазначив Гончаренко.

За його словами, не просто зламав — він їх зрадив. Він усіх їх тримав і тримає за лохів, за бидло, пояснив політик. За бидло, якому можна кинути одну тисячу гривень — і далі красти гроші в сумках. Якому можна записати одне відео — а потім знову ділити "бабки" в “Енергоатомі”. Якому можна розповісти, що “я такий самий, як і ви”, — а потім заселитися в президентський будинок у Конча-Заспі.

“Сьогодні — день, коли Зеленського як президента більше немає. Володимире Олександровичу, для вас постійним дискурсом було слово “лох”. “Я не лох”, “Нас тримають за лохів” і так далі. Прийшов час зрозуміти, що народ — не лох. Народ не може бути лохом. І ви це відчуєте. Відчуєте так, як ніхто в цій країні не відчував. Дуже боляче падати з вершини, на яку ви забралися. Але це падіння буде ще більшим. Все тільки починається. Це ще не дно”, — зазначив політик.

За словами Гончаренка, далі буде ще, і ще, і ще, і ще. Зеленському потрібно буде відповісти за все.

“І ви за все відповісте. І не треба думати, що можна буде виїхати в Італію, Іспанію, США чи Британію. Немає на планеті Земля точки, де можна сховатися. Не сховаєтесь. І нікуди не поїдете. Будете тут. З нами”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, "Слуги" очікують перезавантаження вищих державних органів.




