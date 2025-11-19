Арахамія пояснив, що відбувається у фракції “Слуга народу”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У середу, 19 листопада, частина депутатів фракції “Слуга народу” заявили про заклик створити "коаліцію національної стійкості" з проукраїнськими силами у парламенті та "уряд національної стійкості". Народний депутат Микита Потураєв повідомив, що щонайменше 10 депутатів фракції її підписали, втім вона відкрита до приєднання.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, що відбувається у фракції. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду.
При цьому Арахамія заявив, що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла попередила своїх колег. За її словами, частина нардепів зі "Слуги Народу", зокрема кілька голів комітетів, опублікували заяви за все хороше проти всього поганого, про коаліцію та уряд національної стійкості без жодної згадки про Єрмака.