Арахамія пояснив, що відбувається у фракції “Слуга народу”

У середу, 19 листопада, частина депутатів фракції “Слуга народу” заявили про заклик створити "коаліцію національної стійкості" з проукраїнськими силами у парламенті та "уряд національної стійкості". Народний депутат Микита Потураєв повідомив, що щонайменше 10 депутатів фракції її підписали, втім вона відкрита до приєднання.

Голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, що відбувається у фракції. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду.

“Дякую усім фракціям та групам за те, що знайшли порозуміння в питанні розблокування роботи парламенту і ухвалення рішень, які мали бути прийняті ще вчора. Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна — винні мають нести покарання незалежно від статусів, чи посад”, — наголосив народний депутат.

При цьому Арахамія заявив, що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо.

“Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила”, — наголосив голова фракції.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла попередила своїх колег. За її словами, частина нардепів зі "Слуги Народу", зокрема кілька голів комітетів, опублікували заяви за все хороше проти всього поганого, про коаліцію та уряд національної стійкості без жодної згадки про Єрмака.



