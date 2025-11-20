logo

RU UA
Главная Новости Политика Украины 2025 В Раде хватаются за голову: для Украины все это очень плохо кончится
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: для Украины все это очень плохо кончится

Народная депутат Геращенко рассказала, когда парламент возобновит работу

20 ноября 2025, 14:11
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Громкий коррупционный скандал вызвал волну негодования у народных депутатов. В Раде убеждены, что увольнение министров, которые "засветились" на "пленках Миндича", недостаточно. Заявляют о необходимости создать "коалицию национальной стойкости" с проукраинскими силами в парламенте и "правительство национальной стойкости". Во фракции "Слуга народа" также объяснили, что больше не готовы работать "под диктовку" президента Украины Владимира Зеленского.

В Раде хватаются за голову: для Украины все это очень плохо кончится

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко сообщила, что нынешняя пленарная неделя началась и закончилась отставкой двух министров. И это не из-за блокирования парламента оппозицией. По ее словам, таким было решение согласительного совета.

"Президиум и "Слуги" сказали, что берут время для консультаций... решили никаких законопроектов не рассматривать. Следующий пленарный — уже в декабре... Если немедленно не переформатировать коалицию и правительство, все это очень плохо закончится для страны", — подчеркнула народная депутат.

Также она подчеркнула, что во время кризисов украинский парламент всегда брал на себя ответственность за страну.

"Сейчас важно восстановить субъектность парламента. И сформировать профессиональное, подотчетное Верховной Раде правительство", — убеждена она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходящее сейчас с Владимиром Зеленским, по словам нардепа Гончаренко, это политическая смерть. Политик объяснил, что Зеленский, вероятнее всего, выйдет из этого кризиса ослабленным, но президентом. Нардеп объяснил, что будет ходить, дуть щеки, делать вид, что он мощный и несокрушимый, что за ним — все украинцы.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/21599
