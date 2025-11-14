logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 "Електричний стілець": у ВР розповіли, що чекає на наступників Галущенка і Гринчук
commentss НОВИНИ Всі новини

"Електричний стілець": у ВР розповіли, що чекає на наступників Галущенка і Гринчук

Олексій Кучеренко попередив, що новим міністрам доведеться ухвалювати непопулярні рішення, зокрема щодо тарифів.

14 листопада 2025, 17:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Якщо Верховна Рада підтримає відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, їхні наступники опиняться перед серйозними викликами, які народний депутат Олексій Кучеренко назвав "електричним стільцем".

"Електричний стілець": у ВР розповіли, що чекає на наступників Галущенка і Гринчук

Світлана Гринчук та Герман Галущенко. Фото з відкритих джерел

Представник фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі "Суперпозиції" заявив, що охочі обіймати посади нових міністрів енергетики та  юстиції можуть не усвідомлювати реальний масштаб проблем, які на них чекають. За словами Кучеренка, стан енергетичної системи України зараз настільки складний, що претендентам на керівні посади доведеться приймати рішення, які будуть непопулярними, політично ризикованими та фактично позначатимуть кінець у кар’єрі в політиці.

"Це така посада, як електричний стілець. Тільки дурники можуть рватися туди і говорити: я зараз прийду туди. Вони не розуміють… Це ж не тільки там корупція навколо "Енергоатому". Там же взагалі розбалансовано все", — сказав Кучеренко.

Нардеп зауважив, що однією з перших вимог до нових керівників енергетичного блоку стане підвищення тарифів. Це необхідно для покриття фінансових провалів, які накопичувалися роками.

"Вони будуть вимагати підвищення цін, тарифів, щоб покривати цим підвищенням те, що натворено до того. Якщо ви думаєте, що там хтось політичні дивіденди свої отримує, то це абсолютно велика помилка. На тлі абсолютно ймовірних атак, відключень, локальних блекаутів, та хто там популярний сильно буде", — каже нардеп.

На питання журналістки, чи готовий він сам очолити відповідне міністерство, Кучеренко відповів категорично. За його словами, там "повний хаос і безлад системи державного управління".

12 листопада стало відомо, що Герман Галущенко подав у відставку після корупційного скандалу в "Енергоатомі". Разом із ним заяву написала й міністерка енергетики Світлана Гринчук, яку підозрюють у близьких стосунках із колегою. Верховна Рада має розглянути їхні відставки на найближчому пленарному засіданні. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Зеленського розповіли, хто стоїть за корупційними схемами в енергетиці.

Також "Коментарі" писали, що міністерка енергетики Гринчук відповіла, чи ночувала вона у Галущенка.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=4BGKtL9H0J8&t=554s
