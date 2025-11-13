У Зеленського розповіли, хто стоїть за корупційними схемами в енергетиці

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що за виявленими корупційними схемами в енергетичному секторі стоїть Кремль. За його словами, Росія протягом десятиліть вибудовувала систему впливу на Україну через корупцію, і нинішні скандали стали наслідком тієї політики.

Михайло Подоляк в Telegram Подоляк зазначив, що новини про розслідування у сфері енергетики не є несподіваними. За його словами, саме Кремль стоїть за корупційними схемами в енергетиці України.

"Це логічне відлуння минулого, у якому Кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним із головних його інструментів, і залишки цього механізму існують", — написав Подоляк.

За словами радника, справжньою новиною є не сам факт зловживань, а те, що антикорупційні органи активно розслідують такі справи навіть під час війни. На його думку, це свідчить про глибоку інституційну трансформацію країни.

Подоляк наголосив, що важливо не лише викривати схеми, а й доводити справи до вироків, що стане черговим доказом реформування державних інститутів.

"Що таке розслідування почалося, що проведено масу слідчої роботи, що на вищому рівні наголошують на потребі справедливих вироків – усе це переконливо показує трансформацію України", — зауважив Подоляк.

Радник глави ОП застеріг, що російська пропаганда спробує використати корупційний скандал у своїх інтересах, щоб дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами. Однак Подоляк наполягає, що небагато країн, які перебувають у стані війни, здатні виявляти, розслідувати та публічно обговорювати подібні справи. За його словами, Україна робить "складні, але необхідні кроки на шляху до інтеграції з Євросоюзом".

