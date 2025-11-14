"Электрический стул": в ВР рассказали, что ждет преемников Галущенко и Гринчук

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Если Верховная Рада поддержит отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, их преемники окажутся перед серьезными вызовами, которые народный депутат Алексей Кучеренко назвал "электрическим стулом".
Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Фото из открытых источников
Представитель фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире "Суперпозиции" заявил, что желающие занимать должности новых министров энергетики и юстиции могут не осознавать реальный масштаб ожидающих их проблем. По словам Кучеренко, состояние энергетической системы Украины сейчас настолько сложно, что претендентам на руководящие должности придется принимать решения, которые будут непопулярны, политически рискованны и фактически будут обозначать конец в карьере в политике.
Нардеп отметил, что одним из первых требований к новым руководителям энергетического блока станет повышение тарифов. Это необходимо для покрытия финансовых провалов, накапливавшихся годами.
На вопрос журналистки, готов ли он сам возглавить соответствующее министерство, Кучеренко категорически ответил. По его словам, там "полный хаос и беспорядок системы государственного управления".
12 ноября стало известно, что Герман Галущенко подал в отставку после коррупционного скандала в "Энергоатоме". Вместе с ним заявление написала и министерша энергетики Светлана Гринчук, подозреваемая в близких отношениях с коллегой. Верховная Рада должна рассмотреть их отставки на ближайшем пленарном заседании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, кто стоит за коррупционными схемами в энергетике.
Также "Комментарии" писали, что министерша энергетики Гринчук ответила, ночевала ли она у Галущенко.