logo

BTC/USD

96393

ETH/USD

3197.25

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 "Электрический стул": в ВР рассказали, что ждет преемников Галущенко и Гринчук
commentss НОВОСТИ Все новости

"Электрический стул": в ВР рассказали, что ждет преемников Галущенко и Гринчук

Алексей Кучеренко предупредил, что новым министрам придется принимать непопулярные решения, в частности, по тарифам.

14 ноября 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Если Верховная Рада поддержит отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, их преемники окажутся перед серьезными вызовами, которые народный депутат Алексей Кучеренко назвал "электрическим стулом".

"Электрический стул": в ВР рассказали, что ждет преемников Галущенко и Гринчук

Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Представитель фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире "Суперпозиции" заявил, что желающие занимать должности новых министров энергетики и юстиции могут не осознавать реальный масштаб ожидающих их проблем. По словам Кучеренко, состояние энергетической системы Украины сейчас настолько сложно, что претендентам на руководящие должности придется принимать решения, которые будут непопулярны, политически рискованны и фактически будут обозначать конец в карьере в политике.

"Это такая должность, как электрический стул. Только дураки могут рваться туда и говорить: я сейчас приду туда. Они не понимают… Это ведь не только там коррупция вокруг "Энергоатома". Там же вообще разбалансировано все", — сказал Кучеренко.

Нардеп отметил, что одним из первых требований к новым руководителям энергетического блока станет повышение тарифов. Это необходимо для покрытия финансовых провалов, накапливавшихся годами.

"Они будут требовать повышения цен, тарифов, чтобы покрывать этим повышением то, что создано до того. Если вы думаете, что там кто-то политические дивиденды свои получает, то это абсолютно большая ошибка. На фоне абсолютно вероятных атак, отключений, локальных блекаутов, кто там популярен сильно будет", — говорит нардеп.

На вопрос журналистки, готов ли он сам возглавить соответствующее министерство, Кучеренко категорически ответил. По его словам, там "полный хаос и беспорядок системы государственного управления".

12 ноября стало известно, что Герман Галущенко подал в отставку после коррупционного скандала в "Энергоатоме". Вместе с ним заявление написала и министерша энергетики Светлана Гринчук, подозреваемая в близких отношениях с коллегой. Верховная Рада должна рассмотреть их отставки на ближайшем пленарном заседании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, кто стоит за коррупционными схемами в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что министерша энергетики Гринчук ответила, ночевала ли она у Галущенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4BGKtL9H0J8&t=554s
Теги:

Новости

Все новости