"Электрический стул": в ВР рассказали, что ждет преемников Галущенко и Гринчук

Если Верховная Рада поддержит отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, их преемники окажутся перед серьезными вызовами, которые народный депутат Алексей Кучеренко назвал "электрическим стулом".

Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Представитель фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире "Суперпозиции" заявил, что желающие занимать должности новых министров энергетики и юстиции могут не осознавать реальный масштаб ожидающих их проблем. По словам Кучеренко, состояние энергетической системы Украины сейчас настолько сложно, что претендентам на руководящие должности придется принимать решения, которые будут непопулярны, политически рискованны и фактически будут обозначать конец в карьере в политике.

"Это такая должность, как электрический стул. Только дураки могут рваться туда и говорить: я сейчас приду туда. Они не понимают… Это ведь не только там коррупция вокруг "Энергоатома". Там же вообще разбалансировано все", — сказал Кучеренко.

Нардеп отметил, что одним из первых требований к новым руководителям энергетического блока станет повышение тарифов. Это необходимо для покрытия финансовых провалов, накапливавшихся годами.

"Они будут требовать повышения цен, тарифов, чтобы покрывать этим повышением то, что создано до того. Если вы думаете, что там кто-то политические дивиденды свои получает, то это абсолютно большая ошибка. На фоне абсолютно вероятных атак, отключений, локальных блекаутов, кто там популярен сильно будет", — говорит нардеп.

На вопрос журналистки, готов ли он сам возглавить соответствующее министерство, Кучеренко категорически ответил. По его словам, там "полный хаос и беспорядок системы государственного управления".

12 ноября стало известно, что Герман Галущенко подал в отставку после коррупционного скандала в "Энергоатоме". Вместе с ним заявление написала и министерша энергетики Светлана Гринчук, подозреваемая в близких отношениях с коллегой. Верховная Рада должна рассмотреть их отставки на ближайшем пленарном заседании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали, кто стоит за коррупционными схемами в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что министерша энергетики Гринчук ответила, ночевала ли она у Галущенко.