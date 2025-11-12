Міністерка енергетики Гринчук відповіла, чи ночувала вона у Галущенка

Під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі про можливу корупцію в АТ "Енергоатом" прокурор оприлюднив дані, згідно з якими міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Світлана Гринчук (фото з відкритих джерел)

Як випливає з протоколу візуального спостереження, Гринчук перебувала у будинку Галущенка щонайменше тричі — у ніч на 24 липня, у ніч на 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому, за даними слідства, вона відкривала хвіртку власним ключем.

У коментарі журналістам "Слідство.Інфо" міністерка заявила, що їй "нічого про це не відомо", після чого перервала розмову та перестала відповідати на дзвінки.

За інформацією ЗМІ, Гринчук і Галущенка пов’язують давні та близькі стосунки. 17 липня Світлана Гринчук змінила Германа Галущенка на посаді міністра енергетики, а до того обіймала посаду його заступниці.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після оголошення про заяву про відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук, стало відомо, що аналогічну заяву подав міністр юстиції Герман Галущенко. Це сталося після корупційного скандалу в енергетиці, який вибухнув навколо операції НАБУ та САП під кодовою назвою "Мідас".

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що парламент розгляне відставки Галущенко та Гринчук на найближчому засіданні. Вона наголосила, що фракція поділяє позицію президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості перебування цих посадовців в уряді.

"Заяви Міністра юстиції та Міністра енергетики України про відставку будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради. Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни, на найближчому пленарному засіданні", — йдеться в заяві "Слуг народу".

