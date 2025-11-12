logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Ще один міністр подав у відставку після корупційного скандалу в енергетиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще один міністр подав у відставку після корупційного скандалу в енергетиці

Міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку через розслідування НАБУ щодо корупції в "Енергоатомі"

12 листопада 2025, 17:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Після оголошення про заяву про відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук, стало відомо, що аналогічну заяву подав міністр юстиції Герман Галущенко. Це сталося після корупційного скандалу в енергетиці, який вибухнув навколо операції НАБУ та САП під кодовою назвою "Мідас". 

Ще один міністр подав у відставку після корупційного скандалу в енергетиці

Міністри Гринчук і Галущенко подали у відставку. Фото з відкритих джерел

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що парламент розгляне відставки Галущенко та Гринчук на найближчому засіданні. Вона наголосила, що фракція поділяє позицію президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості перебування цих посадовців в уряді.

"Заяви Міністра юстиції та Міністра енергетики України про відставку будуть розглянуті на найближчому засіданні Верховної Ради. Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни, на найближчому пленарному засіданні", — йдеться в заяві "Слуг народу".

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також підтвердила факт подання заяв про відставку.

"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб", — написала Свириденко.

Операція НАБУ та САП "Мідас", яка тривала понад 15 місяців, охопила більше тисячі годин аудіозаписів і понад 70 обшуків. Слідчі задокументували діяльність високопосадової злочинної організації, що мала вплив на стратегічні держпідприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом"".

За даними розслідування, фігуранти справи могли бути причетні до розподілу "відкатів" і корупційних схем. Депутат Ярослав Железняк повідомив, що обшуки проводилися не лише в офісах "Енергоатому", а й у будинку колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині очолює Мін’юст. Він також заявив, що до схем могла бути причетна чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за даними НАБУ Світлана Гринчук неодноразово ночувала у Германа Галущенка.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію Зеленського на масштабний корупційний скандал в енергетиці.



