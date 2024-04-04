Угрожает криминалом для волонтеров: военная отреагировала на законопроект Безуглой

Военная Ирина Клейменова прокомментировала законопроект народных депутатов Марьяны Безуглой и Галины Третьяковой. По этому законопроекту общественные организации, в том числе и волонтеры, должны осуществлять общение с международными донорами только через согласование власти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Espreso.



Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Ирина Клейменова считает, что законопроект Марьяны Безуглой противоречит Конституции и другим действующим документам. По ее словам, в случае принятия законопроекта, украинским волонтерам нужно будет обращаться к власти, чтобы получить разрешение на выезд для сбора денег, что создает возможность давления.

"Если вычитать сам законопроект, а я очень внимательно его читала, под этот законопроект, то есть под уголовную ответственность, будут попадать все ГО и БФ, которые ездят по миру и просят денег", – говорит Клейменова.

Военная отметила, что законопроект может и не быть принят, а сама его автор Марьяна Безугла назвала его "законодательной шуткой". Однако, пока депутат не отзовет документ, он может быть принят.

"Зная Марьяну Безуглу, я поверю, что это законодательная шутка, только тогда, когда она его отзовет. К этому моменту – это действующий законопроект и я не буду относиться к нему как к шутке", — добавила Ирина Клейменова.

Напомним, что 20 марта депутаты Марьяна Безуглая и Галина Третьякова внесли законопроект об уголовном наказании за присвоение государственных функций без предоставления полномочий на такую деятельность. Впоследствии Безугла назвала свой проект "законопроектной провокацией" для политических дискуссий. Такие действия подвергли критике не только в Украине, но и в ЕС. Евродепутат Виола фон Крамон удивилась идеям внести законопроект для провокаций на фоне переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безугла обрадовалась отставке секретаря СНБО Алексея Данилова.

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