Почему большая перезагрузка власти продолжается: к чему есть вопросы

Одним из самых обсуждаемых внутриполитических решений в Украине стало увольнение 26 марта Алексея Данилова с поста секретаря СНБО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Данилов будет работать на другом направлении, не уточнив, на каком (но не исключено, что – дипломатическом). От нового руководителя СНБО – Александра Литвиненко, президент ожидает объединение предыдущего опыта (руководства Службой внешней разведки) с задачами, стоящими перед СНБО. Сам Данилов заявил, что он работал и будет работать и дальше ради Украины и ее победы над российским агрессором. Как оцениваете подобные кадровые решения? О чём они говорят – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Увольнение Данилова. Фото из открытых источников

Всё происходит бесконфликтно и это радует

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что нынешние рокировки – часть глобального обновления руководства в Силах обороны в целом.

"Уже произошла смена руководства ВСУ, увольнение не только главкома, но и всей структуры Генштаба. Мы видим смену тактики обороны, когда вместо наступления и деоккупации переходим больше к обороне. Уже можно четко сказать, что происходит более активная работа наших спецслужб, которые занимаются атаками по глубоким тылам в самой России. Одним из звеньев этой цепи стали рейды российских вооруженных формирований на территорию страны-агрессора, удары по Белгороду и так далее. В рамках такой смены подходов вполне естественно, что решено сменить и руководство СНБО", – поясняет эксперт.

По его мнению, хорошо, что всё происходит бесконфликтно. Одного человека меняют на другого, причем тому, кого отправляют в отставку, находят новый полезный пост. Таким образом все продолжают работать на благо Украины.

"Может не нравиться, что мы не понимаем логики тех или иных перемен. Но, наверное, мы и не должны их понимать, – отмечает Андрей Еременко. – То, что новым секретарем СНБО стал профессиональный разведчик, говорит само за себя. Ведь в последнее время наши тактики и стратегия серьезно связаны именно с ударами по целям в глубоком российском тылу. А эти цели надо еще разведать, скорректировать и так далее".

Подчинение всех разведорганов ОП – опасно с точки зрения уничтожения системы противовесов

Политический аналитик Павел Нусс поделился таким мнением:

"Отставка Данилова – результат скрытого конфликта секретаря СНБО с главой Офиса президента Ермаком и попытка взять под полный и абсолютный контроль все разведывательные структуры и силовые органы. Есть информация, что на Банковой обсуждается вопрос объединения Службы внешней разведки и Главного управления разведки Минобороны в единый консолидирующий орган, который будет прямо подчинен ОП, а значит Андрею Ермаку".

По предварительным данным, продолжает эксперт, орган будет возглавлять нынешний глава ГУР Кирилл Буданов.

"Хотя лично я сомневаюсь в его кандидатуре, учитывая нескрываемые амбиции Буданова, что очень не нравится ОП. Со временем будет всё понятно. Единственное, что понятно на данный момент – сочетание всех разведорганов и подчинение их ОП – опасно с точки зрения уничтожения системы противовесов", – акцентирует Павел Нусс.

Что касается дальнейшей судьбы Данилова, скорее всего, он будет номинирован на должность посла Украины в какой-то из стран, прогнозирует аналитик.

"После чего о нем как о медийно активной персоне забудут", – считает Павел Нусс.

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