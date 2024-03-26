О чем говорят новые кадровые решение Зеленского: кому и чем не угодил Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 26 марта Алексея Данилова с поста секретаря СНБО. На это место назначен теперь уже экс-глава Внешней разведки Александр Литвиненко. О чем говорят эти кадровые решения, чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Алексей Данилов. Фото: Офис президента
Еще больше увеличится влияние главы Офиса президента
По мнению экономического и политического эксперта Бориса Кушнирука, отставка Алексея Данилова отображает то, что еще больше растет влияние главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.
"Не секрет, что они с Даниловым конфликтовали – даже в публичной плоскости. И то, что Ермак "съел" Данилова для меня очевидно. Другое дело, что сфера секретаря СНБО зависит от личности. На этом посту были люди, которых никто не помнит. А были такие глыбы как Горбулин. Так что вопросы уровня интеллекта, профессионализма – существенны для степени влияния секретаря СНБО на те или иные процессы", – поясняет эксперт.
При этом, продолжает он, следует понимать, что данный пост – абсолютно подчиняется президенту. И именно от главы государства зависит – кого назначает и чего хочет от человека на посту секретаря СНБО.
"Но вряд ли у этого поста будет серьезное влияние, учитывая, что Ермак пытается всё подмять под себя", – прогнозирует Борис Кушнирук.
Президент пытается обновить военно-политическое руководство по своей вертикали
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что смена секретаря СНБО указывает на продолжение системной работы ОП и военно-политического руководства страны над сменой людей в ключевых инстанциях.
"В условиях военного положения, нагрузка на лидерский состав огромная. Есть моменты, в которых люди сходятся, есть расхождение мнений. Не исключено, что сами украинцы, пребывающие на высоких постах, желают иногда отойти от активной деятельности, потому что просто устали. Так или иначе – видим продолжение тенденции. Сначала была смена главкома и его команды, теперь – меняют секретаря СНБО", – отмечает эксперт.
Он предполагает, что на этом дело не закончится, кадровые перестановки продолжатся.
"Есть ощущение, что президент пытается обновить военно-политическое руководство по своей вертикали. Дать новую кровь, новые идеи, чтоб война перешла на качественно другой уровень, чтоб мы могли выйти из некого глухого угла позиционной войны, в котором оказались. Чтоб нашли возможности для более эффективного противостояния РФ, для отвоевания своих территорий. Так что не стоит искать какой-то негатив, говорить о какой-то мести кому-то от кого-то. Это просто проявление демократии, что хорошо", – уверяет Максим Джигун.
Не исключено, продолжает он, что Данилов будет отправлен послом в какую-то из стран.
"Мы видим примеры Залужного (может стать послом в Великобритании), Гусева (экс-глава Укроборонпрома, который стал послом Украины в Казахстане). Вероятно, увидим и другие… В условиях военного времени иметь послами тех, кто занимался нацобороной — хороший ход, нам нужно работать над усилением военной поддержки со стороны наших ключевых союзников. Хоть это, безусловно, очень непростая и ответственная работа", – подчеркивает политолог.
Данилова "ушли"
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:
"Снова идут рокировки в команде Зеленского. Думаю, Данилова "ушли", потому что под него активно "копал" глава Офиса президента – Ермак. Особенно после того, как в прошлом году Данилов неосторожно отметил, что от имени Украины на международной арене могут выступать лишь четыре человека
: президент (Зеленский), премьер (Шмыгаль), глава Верховной Рады (Стефанчук) и руководитель МИД (Кулеба). Ермак в перечне не фигурировал. Что логично. Но, с его точки зрения, это был "залет" Данилова. И он не простил. Возможно, между ними была конфронтация. Вряд ли Данилов, имеющий достаточный политический опыт, "забыл" о главном "кардинале" страны. Вот ему и "прилетело". Нельзя исключать, что была необходимость перестановок во Внешней разведке, потому Литвиненко оттуда пошел на должность Данилова. А тот, скорее всего, поедет куда-то послом – любит такое "зеленая" власть".
По словам эксперта, учитывая, что Литвиненко на прошлом посту был довольно непубличной персоной (что нормально, учитывая пост главы Внешней разведки), вряд ли он будет особо публичен и как глава СНБО. Что вполне устроит Ермака.
"Данилов же периодически потрясал нас своими заявлениями. Некоторые были откровенно правильными – жестко антироссийскими, антиимперскими
. Некоторые заставляли сомневаться в адекватности секретаря СНБО. Достаточно вспомнить недавний выпад в сторону Китая или "наезды" на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного", – отмечает Виктор Бобыренко.
Он считает, что конкуренция Ермака и Данилова была еще и в том, что оба – секретари. Первый – Офиса президента, второй – СНБО.
"Но первый, мягко говоря, перетянул на себя функционал и Рады, и Кабмина, и много чего еще. Не просто обзвон и коммуникация, а фактическое управление процессами. И то, что Данилов не оценил этого, могло оскорбить Ермака. В итоге один секретарь выдавил другого, – предполагает аналитик. – Возможно, способный резко и дерзко заявлять какие-то вещи Данилов станет украинским а-ля Медведевым, начав, подобно экс-президенту РФ, выстреливать в той или иной соцсети такими заявлениями, которые официальная власть позволить себе не может. Ну, а новый секретарь СНБО станет непубличным, удобным для ОП".
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