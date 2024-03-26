О чем говорят новые кадровые решение Зеленского: кому и чем не угодил Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 26 марта Алексея Данилова с поста секретаря СНБО. На это место назначен теперь уже экс-глава Внешней разведки Александр Литвиненко. О чем говорят эти кадровые решения, чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Еще больше увеличится влияние главы Офиса президента

По мнению экономического и политического эксперта Бориса Кушнирука, отставка Алексея Данилова отображает то, что еще больше растет влияние главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

"Не секрет, что они с Даниловым конфликтовали – даже в публичной плоскости. И то, что Ермак "съел" Данилова для меня очевидно. Другое дело, что сфера секретаря СНБО зависит от личности. На этом посту были люди, которых никто не помнит. А были такие глыбы как Горбулин. Так что вопросы уровня интеллекта, профессионализма – существенны для степени влияния секретаря СНБО на те или иные процессы", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, следует понимать, что данный пост – абсолютно подчиняется президенту. И именно от главы государства зависит – кого назначает и чего хочет от человека на посту секретаря СНБО.

"Но вряд ли у этого поста будет серьезное влияние, учитывая, что Ермак пытается всё подмять под себя", – прогнозирует Борис Кушнирук.

Президент пытается обновить военно-политическое руководство по своей вертикали

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что смена секретаря СНБО указывает на продолжение системной работы ОП и военно-политического руководства страны над сменой людей в ключевых инстанциях.

"В условиях военного положения, нагрузка на лидерский состав огромная. Есть моменты, в которых люди сходятся, есть расхождение мнений. Не исключено, что сами украинцы, пребывающие на высоких постах, желают иногда отойти от активной деятельности, потому что просто устали. Так или иначе – видим продолжение тенденции. Сначала была смена главкома и его команды, теперь – меняют секретаря СНБО", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что на этом дело не закончится, кадровые перестановки продолжатся.

"Есть ощущение, что президент пытается обновить военно-политическое руководство по своей вертикали. Дать новую кровь, новые идеи, чтоб война перешла на качественно другой уровень, чтоб мы могли выйти из некого глухого угла позиционной войны, в котором оказались. Чтоб нашли возможности для более эффективного противостояния РФ, для отвоевания своих территорий. Так что не стоит искать какой-то негатив, говорить о какой-то мести кому-то от кого-то. Это просто проявление демократии, что хорошо", – уверяет Максим Джигун.

Не исключено, продолжает он, что Данилов будет отправлен послом в какую-то из стран.

"Мы видим примеры Залужного (может стать послом в Великобритании), Гусева (экс-глава Укроборонпрома, который стал послом Украины в Казахстане). Вероятно, увидим и другие… В условиях военного времени иметь послами тех, кто занимался нацобороной — хороший ход, нам нужно работать над усилением военной поддержки со стороны наших ключевых союзников. Хоть это, безусловно, очень непростая и ответственная работа", – подчеркивает политолог.

Данилова "ушли"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:

президент (Зеленский), премьер (Шмыгаль), глава Верховной Рады (Стефанчук) и руководитель МИД (Кулеба). Ермак в перечне не фигурировал. Что логично. Но, с его точки зрения, это был "залет" Данилова. И он не простил. Возможно, между ними была конфронтация. Вряд ли Данилов, имеющий достаточный политический опыт, "забыл" о главном "кардинале" страны. Вот ему и "прилетело". Нельзя исключать, что была необходимость перестановок во Внешней разведке, потому Литвиненко оттуда пошел на должность Данилова. А тот, скорее всего, поедет куда-то послом – любит такое "зеленая" власть". "Снова идут рокировки в команде Зеленского. Думаю, Данилова "ушли", потому что под него активно "копал" глава Офиса президента – Ермак. Особенно после того, как в прошлом году Данилов неосторожно отметил, что от имени Украины на международной арене могут выступать лишь четыре человека

По словам эксперта, учитывая, что Литвиненко на прошлом посту был довольно непубличной персоной (что нормально, учитывая пост главы Внешней разведки), вряд ли он будет особо публичен и как глава СНБО. Что вполне устроит Ермака.

Некоторые заставляли сомневаться в адекватности секретаря СНБО. Достаточно вспомнить недавний выпад в сторону Китая или "наезды" на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного", – отмечает Виктор Бобыренко. "Данилов же периодически потрясал нас своими заявлениями. Некоторые были откровенно правильными – жестко антироссийскими, антиимперскими

Он считает, что конкуренция Ермака и Данилова была еще и в том, что оба – секретари. Первый – Офиса президента, второй – СНБО.

"Но первый, мягко говоря, перетянул на себя функционал и Рады, и Кабмина, и много чего еще. Не просто обзвон и коммуникация, а фактическое управление процессами. И то, что Данилов не оценил этого, могло оскорбить Ермака. В итоге один секретарь выдавил другого, – предполагает аналитик. – Возможно, способный резко и дерзко заявлять какие-то вещи Данилов станет украинским а-ля Медведевым, начав, подобно экс-президенту РФ, выстреливать в той или иной соцсети такими заявлениями, которые официальная власть позволить себе не может. Ну, а новый секретарь СНБО станет непубличным, удобным для ОП".

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Раду лихорадит: какой толк от нардепов во время войны.



