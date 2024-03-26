Русское чудовище будет уничтожено. Данилов высказался по поводу своей отставки

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Ткачик Олеся
Алексей Данилов рассказал, что должность секретаря Совета безопасности и обороны он занимал в течение 4 лет 5 месяцев и 24 дней и работе он отдавался до конца. По его словам, ему не стыдно за работу в должности.
Алексей Данилов
Кроме того, он поблагодарил президента Владимира Зеленского за возможность приобщиться к созданию истории Украины, а также команде, которая занималась созданием уникальных информационно-аналитических систем.
Данилов заявил, что он работал и будет работать и дальше ради Украины и ее победы над агрессором.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а на его место назначил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
Появилась информация о том, что вроде бы Данилова после отставки отправят послом в Норвегию.
При этом, как отметил политолог Владимир Горбач, Данилов был нетипичным членом нынешней правящей команды.
Напомним, Данилов известен своими резкими заявлениями по поводу кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, он сравнивал его с Гитлером и называл "отбросом". Кроме того, Данилов говорил, что единственным соглашением, которое Украина может подписать с Россией, это договор о ее капитуляции.
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