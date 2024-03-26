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Главная Новости Политика Украины 2024 Русское чудовище будет уничтожено. Данилов высказался по поводу своей отставки
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Русское чудовище будет уничтожено. Данилов высказался по поводу своей отставки

Алексей Данилов эмоционально и искренне прокомментировал свою отставку с должности секретаря СНБО. В частности, он поблагодарил президента за возможность служить своей стране

сегодня, 18:40
Автор:
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Ткачик Олеся
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Алексей Данилов рассказал, что должность секретаря Совета безопасности и обороны он занимал в течение 4 лет 5 месяцев и 24 дней и работе он отдавался до конца. По его словам, ему не стыдно за работу в должности.

Русское чудовище будет уничтожено. Данилов высказался по поводу своей отставки

Алексей Данилов

"Благодарю судьбы, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!"
– отметил в Фейсбуке Данилов.

Кроме того, он поблагодарил президента Владимира Зеленского за возможность приобщиться к созданию истории Украины, а также команде, которая занималась созданием уникальных информационно-аналитических систем.

Данилов заявил, что он работал и будет работать и дальше ради Украины и ее победы над агрессором.

"Русское чудовище будет уничтожено, причудливое создание скончается и погибнет во мраке истории – и сделает это украинский воин",
– подчеркнул Данилов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а на его место назначил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Появилась информация о том, что вроде бы Данилова после отставки отправят послом в Норвегию.

При этом, как отметил политолог Владимир Горбач, Данилов был нетипичным членом нынешней правящей команды.

"Можно было бы сказать, "белой вороной". Но более правильным термином по политической орнитологии в его случае будет "украинский ястреб"
, – подчеркнул эксперт.

Напомним, Данилов известен своими резкими заявлениями по поводу кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, он сравнивал его с Гитлером и называл "отбросом". Кроме того, Данилов говорил, что единственным соглашением, которое Украина может подписать с Россией, это договор о ее капитуляции.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1869431006804474&id=100012127781936&mibextid=WC7FNe
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