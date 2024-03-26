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Президент Зеленский сказал, чего ожидает от нового руководителя СНБО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал кадровые решения, связанные со сменой секретаря Совета национальной безопасности и обороны. При этом он добавил, что Алексей Данилов будет работать на другом направлении

сегодня, 20:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно увольнения Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения Александра Литвиненко на эту должность, ранее руководившего Службой внешней разведки.

Президент Зеленский сказал, чего ожидает от нового руководителя СНБО

Владимир Зеленский

Как сообщил президент, он благодарит Алексея Данилова за его работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Он будет переведен на другую должность. Детали будут предоставлены позже",
– сказал президент страны.

При этом глава государства ничего не сказал о том, получит ли Данилов должность посла в Норвегии, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Как подчеркнул Зеленский, на замену Алексею Данилову назначен Александр Литвиненко. По словам президента, он объединяет свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, стоящими перед Советом национальной безопасности и обороны. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко, имеющий необходимый опыт.

Президент выразил надежду на то, что эти кадровые изменения помогут "усилить стратегические возможности нашего государства в прогнозировании и влиянии на процессы, от которых зависит национальная безопасность".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО. Он поблагодарил за работу свою команду и президента, который дал ему возможность поработать ради своей страны и приобщиться к созданию ее истории. Данилов добавил, что страна-агрессор будет обязательно побеждена.

При этом эксперты отмечали, что Данилов не являлся типичным членом президентской команды. Также они его называют "ястребом" из-за его позиции по агрессии России.




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