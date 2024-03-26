Президент Зеленский сказал, чего ожидает от нового руководителя СНБО

Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно увольнения Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения Александра Литвиненко на эту должность, ранее руководившего Службой внешней разведки.

Владимир Зеленский

Как сообщил президент, он благодарит Алексея Данилова за его работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Он будет переведен на другую должность. Детали будут предоставлены позже",

– сказал президент страны.

При этом глава государства ничего не сказал о том, получит ли Данилов должность посла в Норвегии, как сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Как подчеркнул Зеленский, на замену Алексею Данилову назначен Александр Литвиненко. По словам президента, он объединяет свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, стоящими перед Советом национальной безопасности и обороны. На должность руководителя внешней разведки назначен Олег Иващенко, имеющий необходимый опыт.

Президент выразил надежду на то, что эти кадровые изменения помогут "усилить стратегические возможности нашего государства в прогнозировании и влиянии на процессы, от которых зависит национальная безопасность".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО. Он поблагодарил за работу свою команду и президента, который дал ему возможность поработать ради своей страны и приобщиться к созданию ее истории. Данилов добавил, что страна-агрессор будет обязательно побеждена.

При этом эксперты отмечали, что Данилов не являлся типичным членом президентской команды. Также они его называют "ястребом" из-за его позиции по агрессии России.