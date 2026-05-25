Зеленський збирає фракцію "Слуга народу": депутатів попередили про дрескод

Президент України Володимир Зеленський 25 травня проведе зустріч з народними депутатами фракції "Слуга народу". Напередодні заходу парламентарів попередили про суворі організаційні правила, зокрема офіційний дрескод та заборони заходити до зали після прибуття президента.

Зеленський збирає фракцію "Слуга народу".

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк розповів про деталі зустрічі Зеленського з фракцією "Слуги народу". За його словами, представників фракції попросили прибути заздалегідь, а тих, хто запізниться після входу глави держави, до приміщення вже не допустять.

Окрему увагу організатори приділили зовнішньому вигляду депутатів. У повідомленні для парламентарів ішлося про необхідність дотримання "офіційно-ділового дрескоду". Железняк іронічно прокоментував нові правила, натякнувши на подвійні стандарти щодо зовнішнього вигляду народних депутатів.

"Тобто в Раду у футболці та кросівках можна приходити, але на зустріч з "Першим" зась. Взагалі цікавий у них підхід збирати голоси… поки виглядає, що точно на підтримку вплине, але знову у ней той бік", — пише Железняк та додає, що "на жаль, поки немає уточнення чи входить досі шаманські браслети та амулети у "офіційно діловий дрес-код" чи вже є частиною жлобської культури злочинних попередників".

Наразі в Офісі президента не коментували деталі майбутньої зустрічі. Також невідомо, які саме питання планують обговорити з фракцією.

