Зеленський збирає фракцію "Слуга народу": депутатів попередили про дрескод
Зеленський збирає фракцію "Слуга народу": депутатів попередили про дрескод

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з фракцією "Слуга народу".

25 травня 2026, 16:15
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський 25 травня проведе зустріч з народними депутатами фракції "Слуга народу". Напередодні заходу парламентарів попередили про суворі організаційні правила, зокрема офіційний дрескод та заборони заходити до зали після прибуття президента.

Зеленський збирає фракцію "Слуга народу". Фото з відкритих джерел

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк розповів про деталі зустрічі Зеленського з фракцією "Слуги народу". За його словами, представників фракції попросили прибути заздалегідь, а тих, хто запізниться після входу глави держави, до приміщення вже не допустять.

Окрему увагу організатори приділили зовнішньому вигляду депутатів. У повідомленні для парламентарів ішлося про необхідність дотримання "офіційно-ділового дрескоду". Железняк іронічно прокоментував нові правила, натякнувши на подвійні стандарти щодо зовнішнього вигляду народних депутатів.

"Тобто в Раду у футболці та кросівках можна приходити, але на зустріч з "Першим" зась. Взагалі цікавий у них підхід збирати голоси… поки виглядає, що точно на підтримку вплине, але знову у ней той бік", — пише Железняк та додає, що "на жаль, поки немає уточнення чи входить досі шаманські браслети та амулети у "офіційно діловий дрес-код" чи вже є частиною жлобської культури злочинних  попередників".

Наразі в Офісі президента не коментували деталі майбутньої зустрічі. Також невідомо, які саме питання планують обговорити з фракцією. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нардепи "Слуги народу" очікують від зустрічі із Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський хоче дотиснути нардепів. У Раді розповіли про плани президента.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CsMRXHmzF/
