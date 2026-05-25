Политика Украины 2026 Зеленский собирает фракцию "Слуга народа": депутатов предупредили о дрескоде
Зеленский собирает фракцию "Слуга народа": депутатов предупредили о дрескоде

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуга народа".

25 мая 2026, 16:15
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая проведет встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Накануне мероприятия парламентариев предупредили о строгих организационных правилах, в том числе официальном дресскоде и запретах заходить в зал по прибытии президента.

Зеленский собирает фракцию "Слуга народа". Фото из открытых источников

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк рассказал о деталях встречи Зеленского с фракцией "Слуги народа". По его словам, представителей фракции попросили прибыть заранее, а тех, кто опоздает после входа главы государства, в помещение уже не допустят.

Особое внимание организаторы уделили внешнему виду депутатов. В сообщении для парламентариев говорилось о необходимости соблюдения "официально-делового дрескода". Железняк иронически прокомментировал новые правила, намекнув на двойные стандарты по внешнему виду народных депутатов.

"То есть в Раду в футболке и кроссовках можно приходить, но на встречу с "Первым" нельзя. Вообще интересный у них подход собирать голоса… пока выглядит, что точно на поддержку повлияет, но опять в ней ту сторону", — пишет Железняк и добавляет, что "к сожалению, пока нет уточнения входит ли до сих пор шаманские браслеты и амулеты в "официально деловой дресс-код" или уже являются частью жлобской культуры преступных предшественников".

Пока в Офисе президента не комментировали детали предстоящей встречи. Также неизвестно, какие вопросы планируют обсудить с фракцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепы "Слуги народа" ожидают от встречи с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский хочет дожать нардепов. В Раде рассказали о планах президента.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CsMRXHmzF/
