Зеленский собирает фракцию "Слуга народа": депутатов предупредили о дрескоде

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая проведет встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Накануне мероприятия парламентариев предупредили о строгих организационных правилах, в том числе официальном дресскоде и запретах заходить в зал по прибытии президента.

Зеленский собирает фракцию "Слуга народа".

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк рассказал о деталях встречи Зеленского с фракцией "Слуги народа". По его словам, представителей фракции попросили прибыть заранее, а тех, кто опоздает после входа главы государства, в помещение уже не допустят.

Особое внимание организаторы уделили внешнему виду депутатов. В сообщении для парламентариев говорилось о необходимости соблюдения "официально-делового дрескода". Железняк иронически прокомментировал новые правила, намекнув на двойные стандарты по внешнему виду народных депутатов.

"То есть в Раду в футболке и кроссовках можно приходить, но на встречу с "Первым" нельзя. Вообще интересный у них подход собирать голоса… пока выглядит, что точно на поддержку повлияет, но опять в ней ту сторону", — пишет Железняк и добавляет, что "к сожалению, пока нет уточнения входит ли до сих пор шаманские браслеты и амулеты в "официально деловой дресс-код" или уже являются частью жлобской культуры преступных предшественников".

Пока в Офисе президента не комментировали детали предстоящей встречи. Также неизвестно, какие вопросы планируют обсудить с фракцией.

