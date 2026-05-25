Зеленский собирает фракцию "Слуга народа": депутатов предупредили о дрескоде

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая проведет встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Накануне мероприятия парламентариев предупредили о строгих организационных правилах, в том числе официальном дресскоде и запретах заходить в зал по прибытии президента.
Зеленский собирает фракцию "Слуга народа".
Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк рассказал о деталях встречи Зеленского с фракцией "Слуги народа". По его словам, представителей фракции попросили прибыть заранее, а тех, кто опоздает после входа главы государства, в помещение уже не допустят.
Особое внимание организаторы уделили внешнему виду депутатов. В сообщении для парламентариев говорилось о необходимости соблюдения "официально-делового дрескода". Железняк иронически прокомментировал новые правила, намекнув на двойные стандарты по внешнему виду народных депутатов.
Пока в Офисе президента не комментировали детали предстоящей встречи. Также неизвестно, какие вопросы планируют обсудить с фракцией.
