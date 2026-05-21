Зеленський хоче дотиснути нардепів: у Раді розповіли про плани президента

Кречмаровская Наталия
Народні депутати не змогли ухвалити деякі законопроєкти, які, як зазначають, є вимогою МВФ. У Раді розповіли, що президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції “Слуга народу”.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що засідання фракції за участі Зеленського заплановане на понеділок. Фактично, за словами нардепа, це вперше практично з листопада, тоді ще був Андрій Єрмак (колишній керівник Офісу президента, — ред.).
За його словами, на наступному тижні приїжджає місія МВФ, і вже 27 травня починає роботу. На початку червня буде рішення про наступні кроки, підкреслив парламентар.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 20 травня 2019 року — тоді новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу. Сьогодні пішов 8-й рік президентства Зеленського і народні депутати згадали про цю дату.
Народна депутатка Мар’яна Безугла також нагадала, що рівно 7 років, як Зеленський став Президентом України. За її словами, якби не було повномасштабного вторгнення, він би пішов із ганьбою.