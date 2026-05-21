Зеленський хоче дотиснути нардепів: у Раді розповіли про плани президента

Народні депутати не змогли ухвалити деякі законопроєкти, які, як зазначають, є вимогою МВФ. У Раді розповіли, що президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції “Слуга народу”.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що засідання фракції за участі Зеленського заплановане на понеділок. Фактично, за словами нардепа, це вперше практично з листопада, тоді ще був Андрій Єрмак (колишній керівник Офісу президента, — ред.).

“Судячи з усього Зеленському зараз дуже треба голоси Слуг народу за чергові неприємні речі, які він знову хоче повісити на депутатів. Однією рукою роздавати гроші, а іншою — збирати з людей через податки на посилки. І все це просувати будуть під гаслом “нам потрібні гроші від Євросоюзу і МВФ”. Для цього треба нагнуть спочатку власну фракцію”, — пояснив народний депутат.

За його словами, на наступному тижні приїжджає місія МВФ, і вже 27 травня починає роботу. На початку червня буде рішення про наступні кроки, підкреслив парламентар.

“Тому зараз Зеленський дуже хоче зустрічатись з фракцією, щоб дотиснути те, що вони там всі наобіцяли”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 20 травня 2019 року — тоді новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу. Сьогодні пішов 8-й рік президентства Зеленського і народні депутати згадали про цю дату.

Народна депутатка Мар’яна Безугла також нагадала, що рівно 7 років, як Зеленський став Президентом України. За її словами, якби не було повномасштабного вторгнення, він би пішов із ганьбою.



