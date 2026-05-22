“Настав час відвертих розмов”: що нардепи “Слуги народу” очікують від зустрічі із Зеленським

Кречмаровская Наталия
В Україні стався гучний корупційний скандал — під слідством опинився навіть колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Володимир Зеленський під час виборчої кампанії обіцяв побороти корупцію. Однак на 8-му році президента процес все ще триває.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Віталій Войцехівський розповів, чи ставитимуть парламентарі питання Зеленському щодо корупційних справ в Україні. Політик зазначив, що станом на четвер (21 травня, — ред.) не отримував запрошення на зустріч. Однак, за його словами, нардепи фракції не бояться ставити президенту незручні питання.
Народний депутат також наголосив, що в зовнішній політиці в України є успіхи, і це, за його словами, велика заслуга президента.
