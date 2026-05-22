“Настав час відвертих розмов”: що нардепи “Слуги народу” очікують від зустрічі із Зеленським

В Україні стався гучний корупційний скандал — під слідством опинився навіть колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Володимир Зеленський під час виборчої кампанії обіцяв побороти корупцію. Однак на 8-му році президента процес все ще триває.

Народний депутат Віталій Войцехівський розповів, чи ставитимуть парламентарі питання Зеленському щодо корупційних справ в Україні. Політик зазначив, що станом на четвер (21 травня, — ред.) не отримував запрошення на зустріч. Однак, за його словами, нардепи фракції не бояться ставити президенту незручні питання.

“Не лише ми говоримо — є запит суспільства, що хоче знати. А фракція "Слуга народу" — це теж частинка суспільства. Якщо буде засідання фракції, то там розмова буде відверта і там всі питання будуть задаватися. Коли я був останнього разу на зустрічі з президентом, коли зустрічалася фракція, то була доволі відверта та пряма розмова. Не помітив, що хтось з колег боявся поставити якесь питання. Я думаю, що якраз зараз настав час відвертих розмов”, — зазначив політик.

Народний депутат також наголосив, що в зовнішній політиці в України є успіхи, і це, за його словами, велика заслуга президента.

“А всередині держави є багато прорахунків. Про це говорять усі, в тому числі й ті, хто належить до фракції, яка називається “президентська фракція”. Тому я думаю, що буде зустріч у президента. Про це також потрібно говорити”, — підсумував народний депутат.

