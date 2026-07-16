Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та конфлікт з Сирським

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно висловився щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, а також прокоментував його конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявив, що розуміє суспільну реакцію на кадрові зміни та поважає право українців на мирні протести у підтримку Михайла Федорова.

"Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — і правильно", — сказав Зеленський.

Президент заявив, що Михайло Федоров не залишає його команду. За словами Зеленського, політик продовжить працювати, однак його нову посаду або функціонал оголосять пізніше.

Окремо глава держави прокоментував складні відносини між Федоровим і Сирським. Він визнав, що між ними існував конфлікт, але наголосив, що під час війни президент не повинен ставати на чийсь бік.

"Без мене вони не сідають, у них конфлікт. Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я б дуже хотів єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Я з себе відповідальності не знімаю", — зазначив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що Ігор Клименко залишається одним із кандидатів на посаду нового міністра оборони замість Федорова.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров розкрив несподівані деталі про головкома. За його словами, Сирський виставив ультиматум.

Також "Коментарі" писали про бунт у Раді через Федорова. Призначення Клименка очільником Міноборони опинилося під загрозою.