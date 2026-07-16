Бунт у Раді через Федорова: призначення Клименка в Міноборони опинилося під загрозою

Призначення Ігоря Клименка новим міністром оборони України може опинитися під загрозою. За інформацією журналіста Євгена Плінського, у Верховній Раді не вистачає голосів для підтримки кандидатури чинного міністра внутрішніх справ, якого президент Володимир Зеленський запропонував замість Михайла Федорова.

Призначення Клименка замість Федорова під загрозою. Фото з відкритих джерел

Як пише Плінський, проблема полягає не в особистості Клименка на можливій посаді міністра оборони, а в суспільній реакції на рішення про звільнення Федорова. Журналіст стверджує, що багато депутатів не готові голосувати всупереч настроям виборців, які масово підтримали колишнього очільника Міноборони.

"Велика кількість народних депутатів не готова голосувати за призначення Ігоря Клименка міністром оборони. Голосів немає. І справа тут не в ньому. Претензій до Клименка у депутатів немає. Просто нардепи не готові йти всупереч суспільству, яке вибухнуло підтримкою Михайла Федорова. Занадто зрозумілі всім причини його відставки щоб тихо промовчати. Саме тому сотні ветеранів, військових, медійників і небайдужих громадян вийшли сьогодні на "картонковий майдан"", – написав Плінський.

Журналіст також зазначив, що остаточне рішення депутатів залежатиме від кількох факторів: масштабів протестів, позиції керівництва парламентських фракцій, а також реакції Офісу президента на суспільне невдоволення.

Про можливі труднощі із голосуванням заявили й народні депутати. Представник "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що питання призначення міністра оборони поки що залишається відкритим і він не підтримуватиме кандидатуру Клименка.

"Невідомо, чи сьогодні будуть розглядати призначення міністра оборони. Це питання поки що залишається відкритим. Я точно не буду голосувати за кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони", — зазначив Гончаренко.

Схожу позицію озвучила народна депутатка Мар’яна Безугла.

"Моя позиція щодо сьогодні: Голосую за Кабмін, Сибігу, Виговського. Це про стабільність держави. НЕ голосую за Клименка проти Федорова. Планую відвідати протести", — зазначила Безугла.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив депутатам фракції "Слуга народу", що не вноситиме кандидатуру Михайла Федорова до нового складу уряду. Сам Федоров уже підтвердив, що залишає Міністерство оборони, а його відставка спричинила хвилю критики та акцій підтримки в різних містах України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію ЄС на рішення Зеленського звільнити Федорова з Міноборони.

Також "Коментарі" писали, що по всій Україні почалися протести через відставку Федорова. Люди вийшли на вулиці у Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах.