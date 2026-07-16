Сирський ставив ультиматум: Федоров розкрив несподівані деталі про головкома

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров після своєї відставки публічно заявив про серйозні розбіжності з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. За словами Федорова, частина реформаторських ініціатив Міністерства оборони блокувалася, а сам він зіткнувся з ультимативною позицією військового керівництва.

Федоров заявив про ультиматум Сирського

Михайло Федоров під час пресконференції розповів, що раніше пропонував змінити керівництво ЗСУ, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. На його думку, це було необхідно для того, щоб Україна могла ефективніше вести війну, використовуючи сучасні технології та асиметричні підходи.

"Коли президент сказав, що не планує звільняти Сирського – це його рішення як головнокомандувача, я з цим рішенням повністю погодився. І сказав: значить буду вчитися з ним працювати, тому що все-таки наш клієнт – український народ. Але ми стикнулися з тим, що ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися", – сказав Федоров.

Колишній очільник Міноборони стверджує, що Сирський уникав відкритого обговорення проблем і натомість "ставив ультиматуми" та займався внутрішніми конфліктами.

"Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію, а не проблема в діях, які відбуваються. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, у чому задача головкома, він придумав, як розколоти країну", – додав Федоров.

Попри жорстку критику, Федоров наголосив, що визнає заслуги головнокомандувача на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, саме Сирський відіграв ключову роль у захисті України у 2022 році. Водночас ексміністр переконаний, що характер війни кардинально змінився. На його думку, розвиток безпілотних технологій та нових систем управління вимагає інших підходів до ведення бойових дій, а рішення, які працювали кілька років тому, вже не відповідають сучасним викликам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що по всій Україні почалися протести через відставку Федорова.

Також "Коментарі" писали, що дружина Федорова вперше відреагувала на його відставку.