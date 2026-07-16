Сирський ставив ультиматум: Федоров розкрив несподівані деталі про головкома

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Slava Kot
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров після своєї відставки публічно заявив про серйозні розбіжності з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. За словами Федорова, частина реформаторських ініціатив Міністерства оборони блокувалася, а сам він зіткнувся з ультимативною позицією військового керівництва.
Федоров заявив про ультиматум Сирського
Михайло Федоров під час пресконференції розповів, що раніше пропонував змінити керівництво ЗСУ, зокрема головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. На його думку, це було необхідно для того, щоб Україна могла ефективніше вести війну, використовуючи сучасні технології та асиметричні підходи.
Колишній очільник Міноборони стверджує, що Сирський уникав відкритого обговорення проблем і натомість "ставив ультиматуми" та займався внутрішніми конфліктами.
Попри жорстку критику, Федоров наголосив, що визнає заслуги головнокомандувача на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, саме Сирський відіграв ключову роль у захисті України у 2022 році. Водночас ексміністр переконаний, що характер війни кардинально змінився. На його думку, розвиток безпілотних технологій та нових систем управління вимагає інших підходів до ведення бойових дій, а рішення, які працювали кілька років тому, вже не відповідають сучасним викликам.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що по всій Україні почалися протести через відставку Федорова.
Також "Коментарі" писали, що дружина Федорова вперше відреагувала на його відставку.