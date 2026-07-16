Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны, а также прокомментировал его конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский на брифинге с журналистами с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что понимает общественную реакцию на кадровые изменения и уважает право украинцев на мирные протесты в поддержку Михаила Федорова.

"Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти – и правильно", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что Михаил Федоров не покидает его команду. По словам Зеленского, политик продолжит работу, однако его новую должность или функционал объявят позже.

Отдельно глава государства прокомментировал сложные отношения между Федоровым и Сырским. Он признал, что между ними существовал конфликт, но подчеркнул, что во время войны президент не должен становиться на чью-либо сторону.

"Без меня они не садятся, у них конфликт. Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я бы очень хотел единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я с себя ответственности не снимаю", — отметил Зеленский.

В то же время президент сообщил, что Игорь Клименко остается одним из кандидатов на должность нового министра обороны вместо Федорова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров раскрыл неожиданные детали о главкоме. По его словам, Сырский выставил ультиматум.

Также "Комментарии" писали о бунте в Раде из-за Федорова. Назначение Клименко главой Минобороны оказалось под угрозой.