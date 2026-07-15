Зеленський назвав свою кандидатуру на посаду нового прем’єр-міністра

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив, кого вважає найбільш підготовленим кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра. Глава держави заявив, що підтримує очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, наголосивши на його досвіді та важливості підготовки країни до опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами висловився про Сергія Корецького, як майбутнього прем’єр-міністра. За словами президента, нинішній етап потребує уряду, який зосередиться насамперед на енергетичній безпеці та підготовці до зими.

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що Корецький має провести зустріч із парламентською фракцією, під час якої обговорюватимуть не лише його можливе призначення, а й майбутній склад Кабінету міністрів.

"А в деталі вже входить майбутній склад міністрів", — додав Зеленський.

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький очолив НАК "Нафтогаз України" у квітні 2025 року. До цього він майже три роки керував компаніями "Укрнафта" та "Укртатнафта", де займався реформуванням державного енергетичного сектору. Народився 14 березня 1978 року в Луцьку, одружений, має доньку.

Очікується, що Верховна Рада розгляне питання формування нового складу Кабінету міністрів 16 липня. Якщо парламент підтримає кандидатуру Корецького, саме він очолить уряд після відставки Юлії Свириденко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що за словами нардепа Ярослава Железняка, Сергій Корецький є головним кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра України.

Також "Коментарі" писали, що Юлія Свириденко пояснила причини відставки: що сказала про рішення Зеленського.