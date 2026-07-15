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Зеленский назвал свою кандидатуру на должность нового премьер-министра

Зеленский поддержал кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

15 июля 2026, 17:07
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, кого считает наиболее подготовленным кандидатом на должность нового премьер-министра. Глава государства заявил, что поддерживает главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, отметив его опыт и важность подготовки страны к отопительному сезону.

Зеленский назвал свою кандидатуру на должность нового премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами высказался о Сергее Корецком, как будущем премьер-министре. По словам президента, нынешний этап нуждается в правительстве, которое сосредоточится прежде всего на энергетической безопасности и подготовке к зиме.

"Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций наверняка самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что Корецкий должен провести встречу с парламентской фракцией, в ходе которой будут обсуждаться не только его возможное назначение, но и будущий состав Кабинета министров.

"А в детали уже входит будущий состав министров", – добавил Зеленский.

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Корецкий возглавил НАК "Нефтегаз Украины" в апреле 2025 года. До этого он почти три года руководил компаниями "Укрнефть" и "Укртатнефть", где занимался реформированием государственного энергетического сектора. Родился 14 марта 1978 года в Луцке, женат, имеет дочь.

Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о формировании нового состава Кабинета министров 16 июля. Если парламент поддержит кандидатуру Корецкого, он возглавит правительство после отставки Юлии Свириденко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам нардепа Ярослава Железняка, Сергей Корецкий является главным кандидатом на должность нового премьер-министра Украины.

Также "Комментарии" писали, что Юлия Свириденко объяснила причины отставки: что сказала о решении Зеленского.



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