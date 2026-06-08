logo_ukra

BTC/USD

63990

ETH/USD

1691.67

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Заступниця Буданова “засвітила” новий піджак: вартість обновки Мудрої вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Заступниця Буданова “засвітила” новий піджак: вартість обновки Мудрої вражає

Скільки коштує піджак заступниці керівника ОП Мудрої

8 червня 2026, 16:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українські чиновники привертають увагу своїми обновками. Особливо під час війни, адже влада постійно нагадує про непросту ситуацію в країні. Саме цим пояснюють необхідність ухвалення непопулярних рішень, як то посилення податкового навантаження. Однак вартість обновок посадовців нерідко шокує. 

Заступниця Буданова “засвітила” новий піджак: вартість обновки Мудрої вражає

Ірина Мудра. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за новинками гардероба посадовців та депутатів усіх рівнів, політиків та медійних осіб, розповіла, скільки коштує новий піджак заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. 

“Заступниця голови ОП Ірина Мудра і її рідкісні останнім часом обновки. На ній піджак від українського бренду Di Stravnitser. Вартість такого – 1 350 євро”, — написала блогерка.

Заступниця Буданова “засвітила” новий піджак: вартість обновки Мудрої вражає - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра “засвітила” піджак, вартістю понад тисячу євро. Про вартість обновки написала блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за вартістю гардероба українських політиків та медійних осіб.

“Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вирішила показати, що вона ще не зійшла з модної дистанції і купила новий піджак за 1 250 євро. На ній український бренд DI STAVNITSER. Але у мене все одно претензія. Де Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, нарешті? Ми тепер ці бренди ігноруємо?”, — зіронізувала блогерка.

Раніше Перша леді Олена Зеленська “засвітила” брендове взуття. Блогерка написала, що Перша леді Олена Зеленська — на стилі в кросівках Adidas. Такі, як написала блогерка, зараз можна купити за акцією за 3 749 гривень. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/harley_with_love/6017
Теги:

Новини

Всі новини