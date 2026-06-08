Заступниця Буданова “засвітила” новий піджак: вартість обновки Мудрої вражає

Українські чиновники привертають увагу своїми обновками. Особливо під час війни, адже влада постійно нагадує про непросту ситуацію в країні. Саме цим пояснюють необхідність ухвалення непопулярних рішень, як то посилення податкового навантаження. Однак вартість обновок посадовців нерідко шокує.

Ірина Мудра. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за новинками гардероба посадовців та депутатів усіх рівнів, політиків та медійних осіб, розповіла, скільки коштує новий піджак заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

“Заступниця голови ОП Ірина Мудра і її рідкісні останнім часом обновки. На ній піджак від українського бренду Di Stravnitser. Вартість такого – 1 350 євро”, — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра “засвітила” піджак, вартістю понад тисячу євро. Про вартість обновки написала блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за вартістю гардероба українських політиків та медійних осіб.

“Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вирішила показати, що вона ще не зійшла з модної дистанції і купила новий піджак за 1 250 євро. На ній український бренд DI STAVNITSER. Але у мене все одно претензія. Де Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, нарешті? Ми тепер ці бренди ігноруємо?”, — зіронізувала блогерка.

Раніше Перша леді Олена Зеленська “засвітила” брендове взуття. Блогерка написала, що Перша леді Олена Зеленська — на стилі в кросівках Adidas. Такі, як написала блогерка, зараз можна купити за акцією за 3 749 гривень.



