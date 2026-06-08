Заместитель Буданова "засветила" новый пиджак: стоимость обновки Мудрой впечатляет

Украинские чиновники привлекают внимание своими обновки. Особенно во время войны, ведь власти постоянно напоминают о непростой ситуации в стране. Именно этим объясняют необходимость принятия непопулярных решений, таких как усиление налоговой нагрузки. Однако стоимость обновок чиновников нередко шокирует.

Ирина Мудрая. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за новинками гардероба должностных лиц и депутатов всех уровней, политиков и медийных лиц, рассказала, сколько стоит новый пиджак заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

"Заместитель председателя ОП Ирина Мудрая и ее редкие в последнее время обновки. На ней пиджак от украинского бренда Di Stravnitser. Стоимость такого — 1 350 евро", — написала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра "засветила" пиджак, стоимостью более тысячи евро. О стоимости обновки написала блогер Harley Quinn, которая пристально следит за стоимостью гардероба украинских политиков и медийных лиц.

"Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра решила показать, что она еще не сошла с модной дистанции и купила новый пиджак за 1 250 евро. На ней украинский бренд DI STAVNITSER. Но у меня все равно претензия. Где Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, наконец? Мы теперь эти бренды игнорируем?", — иронично написала блогер.

Ранее Первая леди Елена Зеленская "засветила" брендовую обувь. Блогер написала, что Первая леди Елена Зеленская — на стиле в кроссовках Adidas. Такие сейчас можно купить по акции за 3749 гривен.



