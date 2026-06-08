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Заместитель Буданова "засветила" новый пиджак: стоимость обновки Мудрой впечатляет

Сколько стоит пиджак заместителя руководителя ОП Мудрой

8 июня 2026, 16:39
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Кречмаровская Наталия

Украинские чиновники привлекают внимание своими обновки. Особенно во время войны, ведь власти постоянно напоминают о непростой ситуации в стране. Именно этим объясняют необходимость принятия непопулярных решений, таких как усиление налоговой нагрузки. Однако стоимость обновок чиновников нередко шокирует.

Заместитель Буданова "засветила" новый пиджак: стоимость обновки Мудрой впечатляет

Ирина Мудрая. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за новинками гардероба должностных лиц и депутатов всех уровней, политиков и медийных лиц, рассказала, сколько стоит новый пиджак заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

"Заместитель председателя ОП Ирина Мудрая и ее редкие в последнее время обновки. На ней пиджак от украинского бренда Di Stravnitser. Стоимость такого — 1 350 евро", — написала блогер.

Заместитель Буданова ”засветила” новый пиджак: стоимость обновки Мудрой впечатляет - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра "засветила" пиджак, стоимостью более тысячи евро. О стоимости обновки написала блогер Harley Quinn, которая пристально следит за стоимостью гардероба украинских политиков и медийных лиц.

"Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра решила показать, что она еще не сошла с модной дистанции и купила новый пиджак за 1 250 евро. На ней украинский бренд DI STAVNITSER. Но у меня все равно претензия. Где Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, наконец? Мы теперь эти бренды игнорируем?", — иронично написала блогер.

Ранее Первая леди Елена Зеленская "засветила" брендовую обувь. Блогер написала, что Первая леди Елена Зеленская — на стиле в кроссовках Adidas. Такие сейчас можно купить по акции за 3749 гривен.




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Источник: https://t.me/harley_with_love/6017
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