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Зеленська “засвітила” брендові кросівки: ціна обновки Першої леді здивувала

Брендова обновка Першої леді Зеленської

3 червня 2026, 19:57
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Кречмаровская Наталия

Стиль Першої леді Олени Зеленської завжди привертає увагу як вибором брендів, так і вартістю обновок.

Зеленська “засвітила” брендові кросівки: ціна обновки Першої леді здивувала

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто не пропускає обновок народних політиків, політиків посадовців різних рівнів та медійних осіб, розповіла про вартість взуття, яке засвітила Перша леді Олена Зеленська. 

“Перша леді Олена Зеленська — на стилі в кросівках Adidas. Такі зараз можна купити за акцією за 3 749 гривень. Відкриваю перепис населення у когось такі ж у Threads”, — написала блогерка.

Зеленська “засвітила” брендові кросівки: ціна обновки Першої леді здивувала - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує. 

Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення. 

“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка. 

Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.

Раніше російська пропаганда поширювала фейк про Зеленську. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію, що нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake.




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Джерело: https://t.me/harley_with_love/5994
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