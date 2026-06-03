Зеленська “засвітила” брендові кросівки: ціна обновки Першої леді здивувала

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Кречмаровская Наталия
Стиль Першої леді Олени Зеленської завжди привертає увагу як вибором брендів, так і вартістю обновок.
Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел
Блогерка Harley Quinn, хто не пропускає обновок народних політиків, політиків посадовців різних рівнів та медійних осіб, розповіла про вартість взуття, яке засвітила Перша леді Олена Зеленська.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.
Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.
Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення.
“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка.
Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.
Раніше російська пропаганда поширювала фейк про Зеленську. У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію, що нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake.