Заступниця керівника Офісу президента "засвітила" новий піджак: який бренд обрала Ірина Мудра

Обновки українських політиків, посадовців медійних осіб привертають особливу увагу. В Офісі президента України обирають українські бренди, однак вартість чимала. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра “засвітила” піджак, вартістю понад тисячу євро. Про вартість обновки написала блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за вартістю гардероба українських політиків та медійних осіб.

“Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вирішила показати, що вона ще не зійшла з модної дистанції і купила новий піджак за 1 250 євро. На ній український бренд DI STAVNITSER. Але у мене все одно претензія. Де Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, нарешті? Ми тепер ці бренди ігноруємо?”, — зіронізувала блогерка.

“Наш Микола Тищенко та його нова курточка від бренду Herno. Вартість — 1072 долари по акції”, — написала блогерка.

Зазначимо, що 27 березня під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко поспілкувався з Тищенком.

“Тищенко поділився звідки новий одяг. Каже, брендів немає. Вони закінчились ще до війни”, — написав Гончаренко.

“Колишня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вигуляла нову сумочку. Італійська марка Angnona. Ціна — 1 380 євро. Без нових Van Cleef не рахується”, — написала блогерка.

