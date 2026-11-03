Юлія Мендель отримала підозру у державній зраді: перші деталі від СБУ

Колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель повідомили про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії. За версією правоохоронців, вона використовувала свою публічність для поширення заяв і наративів, які дискредитували Україну та могли послабити її міжнародну підтримку. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України. Докази у справі збирали прокурори ОГП спільно зі слідчими СБУ.

Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель отримала підозру у держзраді: що відомо

За даними слідства, до матеріалів справи увійшли публічні висловлювання Мендель в іноземних медіа та соціальних мережах. Зокрема, під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла, що Україна перебуває "на межі зникнення", "моя нація деградує", а також стверджувала, що в країні немає демократії та свободи слова.

Мендель порівнювала ситуацію в Україні з Радянським Союзом і говорила про численні заборони. За інформацією ОГП, на своїй сторінці у Facebook вона також поширювала твердження про нібито вигоду від продовження війни, політичний патронат і переслідування інакодумців. Правоохоронці зазначають, що ці заяви використовували російські державні та провладні медіа у пропагандистських матеріалах.

У межах розслідування провели судові експертизи. За висновками фахівців, висловлювання Мендель містять ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на шкоду державній та інформаційній безпеці України.

Слідство вважає, що поширення таких повідомлень мало сформувати в міжнародної аудиторії негативне уявлення про Україну та послабити готовність інших держав її підтримувати. Усередині країни, за версією обвинувачення, ці матеріали могли посилювати зневіру та деморалізацію суспільства.

Оскільки Юлія Мендель перебуває за межами України, правоохоронці проводять заходи для притягнення її до відповідальності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Мендель звинуватила Зеленського у продовженні війни.

Також "Коментарі" писали, що Мендель назвала Зеленського головною проблемою України.