Юлия Мендель получила подозрение в государственной измене: первые детали от СБУ

Бывшему пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель сообщили о подозрении в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии России. По версии правоохранителей она использовала свою публичность для распространения заявлений и нарративов, которые дискредитировали Украину и могли ослабить ее международную поддержку. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Доказательства по делу собирали прокуроры ОГП совместно со следователями СБУ.

Юлия Мендель. Фото из открытых источников

Юлия Мендель получила подозрение в госизмене: что известно

По данным следствия, в материалы дела вошли публичные высказывания Мендель в иностранных медиа и социальных сетях. В частности, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она заявляла, что Украина находится "на грани исчезновения", "моя нация деградирует", а также утверждала, что в стране нет демократии и свободы слова.

Мендель сравнивала ситуацию в Украине с Советским Союзом и говорила о многочисленных запретах. По информации ОГП, на своей странице в Facebook она также распространяла утверждение о якобы выгоде от продолжения войны, политическом патронате и преследовании инакомыслящих. Правоохранители отмечают, что эти заявления использовали российские государственные и провластные СМИ в пропагандистских материалах.

В рамках расследования были проведены судебные экспертизы. По выводам специалистов, высказывания Менделя содержат признаки деструктивного информационно-психологического влияния, направленного на вред государственной и информационной безопасности Украины.

Следствие считает, что распространение таких сообщений должно сформировать у международной аудитории негативное представление об Украине и ослабить готовность других государств ее поддерживать. Внутри страны, по версии обвинения, эти материалы могли усиливать уныние и деморализацию общества.

Поскольку Юлия Мендель находится за пределами Украины, правоохранители проводят мероприятия по привлечению ее к ответственности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Мендель обвинила Зеленского в продолжении войны.

Также "Комментарии" писали, что Мендель назвала Зеленского главной проблемой Украины.