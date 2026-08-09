"Це його вибір": Юлія Мендель звинуватила Зеленського у продовженні війни

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила з різкою критикою глави держави. У публікаціях у соцмережі X вона заявила, що українське керівництво, а особливо президент, нібито несе безпосередню відповідальність за продовження війни, втрати серед цивільного населення та проблеми з захистом українців.

Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел

Мендель стверджує, що Зеленський "зробив вибір продовжувати війну", яку вона вважає такою, що Україна не може виграти. За її словами, на Заході люди бояться, "притягати Україну до відповідальності за рішення, які загострюють бої".

"Якщо в п’ятий рік повномасштабного вторгнення захист українських цивільних осіб залишається надзвичайно слабким, люди змушені виживати переважно самотужки, а найновіші рішення спричинили передбачувану ескалацію, яка забрала ще більше життів і спрямовує країну до поразки, то українське керівництво, а особливо президент, який має майже повну владу, несе безпосередню відповідальність. Його вибір продовжувати війну, яку неможливо виграти, і яка породила надзвичайні рівні корупції та суспільної деградації, також є його відповідальністю", — йдеться у дописі Мендель.

Окремо вона відреагувала на відео, на якому чоловіка намагаються витягнути з автомобіля хлопця під час мобілізаційних заходів. Мендель використала ці кадри для критики державної політики та заявила, що влада могла б спрямовувати більше коштів на фінансову мотивацію громадян.

"Це обличчя справжнього Зеленського... Той, хто міг би виділити гроші на фінансову мотивацію, але вирішив красти з бюджету... Ціна — численні життя та зруйновані сім’ї. Світe, прокинься! Україна потребує миру!!!", — заявила Мендель.

Юлія Мендель була прессекретаркою Володимира Зеленського у 2019-2021 роках.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мендель назвала Зеленського головною проблемою України.

Також "Коментарі" писали, що Юлія Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.