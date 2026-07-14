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Все переигралось: Свириденко не приняла новую должность

Юлия Свириденко пока не согласилась возглавить посольство Украины в США

14 июля 2026, 10:35
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Slava Kot

Премьер-министр Юлия Свириденко, которая в ближайшее время должна покинуть пост главы правительства, пока не согласилась возглавить дипломатическую миссию Украины в США. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на три источника в окружении главы Кабинета Министров.

Все переигралось: Свириденко не приняла новую должность

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

По информации собеседников издания, на утро 14 июля Свириденко не рассматривает для себя должность посла Украины в Вашингтоне. В то же время, источники не уточняют, означает ли это окончательный отказ от предложения президента Владимира Зеленского.

Ранее источник в Офисе президента сообщал "Суспільне", что именно необходимость сменить украинского посла в США была одним из аргументов для кадровых перестановок в правительстве.

Официально ни президент Владимир Зеленский, ни сама Юлия Свириденко не объясняли конкретные причины предстоящей отставки премьер-министра. В то же время 12 июля глава государства заявил, что предложил ей возглавить новое направление работы, связанное с развитием отношений Украины с одним из ключевых международных партнеров.

После этого заявления Свириденко отметила, что готова и дальше работать на государственной службе, однако не уточнила, какую именно должность может занять.

Юлия Свириденко возглавила Кабинет Министров в июле 2025 года. До этого она работала первым вицепремьером и министершей экономики, отвечая за экономическую политику, международное сотрудничество и привлечение инвестиций.

14 июля Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении Свириденко от должности премьер-министра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Железняк назвал возможное имя нового премьера Украины.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС назвали ключевое условие для Киева из-за отставки правительства Украины.



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Источник: https://suspilne.media/1354602-sviridenko-ne-dala-zgodu-na-propoziciu-stati-poslineu-ukraini-v-ssa/
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