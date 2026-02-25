Верховна Рада повністю посипалась: “з депутатами, мабуть, “поділились” фігуранти Міндічгейту”

Народні депутати показують все менше “потенціалу працювати”. Сесійну залу відвідує невелика кількість народних обранців, законопроєкти не розглядають та не голосують. Нардепи повідомляють, що криза в роботі Ради почалася давно, але очевидною стала у четвер, 12 лютого. Тоді через низьку явку нардепів довелося закривати засідання так фактично і не працювавши.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Софія Федина повідомила, що криза в парламенті загострюється. За її словами, у парламентській залі немає розуміння того, що нардепи мають зробити, щоб держава вижила.

“Немає оборонних законопроєктів, немає безпекових законопроєктів, немає підвищення зарплат для військовослужбовців. Через Telegram і далі вербують терористів, по нафтопроводу “Дружба” і далі качають московську нафту, затихли розмови про створення Уряду національного порятунку, бо, так виглядає, з депутатами “поділились” фігуранти Міндічгейту”, — розповіла політик.

Федина, за підсумками роботи парламенту 25 лютого, повідомила, що Рада не спромоглась викликати Проніна у сесійну залу.

“Учора на пів дороги, не розглянувши усіх питань порядку денного Верховна Рада "втратила потенціал". 24 лютого вони спромоглись робити фоточки та підписи про незламність, але не втрафили допрацювати… І сьогодні, як і вчора, завчасу засідання закрили у звʼязку з недостатньою кількістю голосів”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 25 лютого, за словами нардепа Железняка, мала відбутися чергова спроба прийняти №14025 про оподаткування цифрових платформ.



