logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Верховна Рада повністю посипалась: “з депутатами, мабуть, “поділились” фігуранти Міндічгейту”
commentss НОВИНИ Всі новини

Верховна Рада повністю посипалась: “з депутатами, мабуть, “поділились” фігуранти Міндічгейту”

Народна депутатка Федина розповіла про провальну роботу Ради

25 лютого 2026, 15:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати показують все менше “потенціалу працювати”. Сесійну залу відвідує невелика кількість народних обранців, законопроєкти не розглядають та не голосують. Нардепи повідомляють, що криза в роботі Ради почалася давно, але очевидною стала у четвер, 12 лютого. Тоді через низьку явку нардепів довелося закривати засідання так фактично і не працювавши.

Верховна Рада повністю посипалась: “з депутатами, мабуть, “поділились” фігуранти Міндічгейту”

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Софія Федина повідомила, що криза в парламенті загострюється. За її словами, у парламентській залі немає розуміння того, що нардепи мають зробити, щоб держава вижила.

“Немає оборонних законопроєктів, немає безпекових законопроєктів, немає підвищення зарплат для військовослужбовців. Через Telegram і далі вербують терористів, по нафтопроводу “Дружба” і далі качають московську нафту, затихли розмови про створення Уряду національного порятунку, бо, так виглядає, з депутатами “поділились” фігуранти Міндічгейту”, — розповіла політик. 

Федина, за підсумками роботи парламенту 25 лютого, повідомила, що Рада не спромоглась викликати Проніна у сесійну залу. 

“Учора на пів дороги, не розглянувши усіх питань порядку денного Верховна Рада "втратила потенціал".  24 лютого вони спромоглись робити фоточки та підписи про незламність, але не втрафили допрацювати… І сьогодні, як і вчора, завчасу засідання закрили у звʼязку з недостатньою кількістю голосів”, — підсумувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 25 лютого, за словами нардепа Железняка, мала відбутися чергова спроба прийняти №14025 про оподаткування цифрових платформ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Sofiya_Fedyna/14736
Теги:

Новини

Всі новини