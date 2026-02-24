Зеленський поставив нардепам жорстку вимогу: в Раді готують ухвалення скандального законопроєкту

У вівторок, 25 лютого, на пленарному засіданні народні депутати планують розглянути законопроєкт, який в народі назвали “податком на OLX та Uber”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк оцінив шанси на ухвалення законопроєкту. За його словами, завтра буде чергова спроба прийняти №14025 про оподаткування цифрових платформ. Політик повідомив, що це вже ймовірно п’ята спроба.

“Це маяк МВФ. Але до цього Рада це голосування переносила через брак голосів”, — пояснив народний депутат.

Начебто, зазначив політик, на цьому тижні на нараді у президента була поставлена задача провести перше читання. Далі, за його словами, передбачено два сценарії:

- або туди внесуть правки та перетворять його в one big beautiful bill — тобто довнести всі інші маяки,

- або Уряд у березні подасть всі інші податкові зміни в окремому своєму законопроєкті.

“Поки наявність голосів залишається інтригою, але судячи зі швидкості переміщення кросівок одного з голови фракції, то робота активно в цьому напрямку ведеться”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні пропонують запровадити сімейну форму господарювання без реєстрації ФОП.

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що відповідну ініціативу підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховна Рада України, рекомендувавши парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №8143. Політик пояснив, що документ передбачає можливість для членів однієї родини офіційно здійснювати господарську діяльність без реєстрації фізичною особою-підприємцем. Йдеться, за його словами, про так звану “сімейну форму господарювання”, яка дозволить працювати легально за спрощеною процедурою обліку та звітності.



