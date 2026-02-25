Верховная Рада полностью посыпалась: "с депутатами, видимо, "поделились" фигуранты Миндичгейта"

Народные депутаты показывают все меньше "потенциала работать". Сессионный зал посещает небольшое количество народных избранников, законопроекты не рассматривают и не голосуют. Нардепы сообщают, что кризис в работе Рады начался давно, но очевидным стал в четверг, 12 февраля. Тогда из-за низкой явки нардепов пришлось закрывать заседание, так фактически и не поработав.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат София Федина сообщила, что кризис в парламенте обостряется. По ее словам, в парламентском зале нет понимания того, что нардепы должны сделать, чтобы государство выжило.

"Нет оборонных законопроектов, нет безопасных законопроектов, нет повышения зарплат для военнослужащих. Через Telegram и дальше вербуют террористов, по нефтепроводу "Дружба" и дальше качают московскую нефть, затихли разговоры о создании Правительства национального спасения, потому что, так выглядит, с депутатами "поделились" фигуранты Миндичгейта”, – рассказала политик.

Федина, по итогам работы парламента 25 февраля, сообщила, что Рада не смогла вызвать Пронина в сессионный зал.

"Вчера на полпути, не рассмотрев всех вопросов повестки дня, Верховная Рада "потеряла потенциал". 24 февраля они смогли сделать фото и подписи о несокрушимости, но не смогли доработать... И сегодня, как и вчера, заседания закрыли в связи с недостаточным количеством голосов", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 25 февраля, по словам нардепа Железняка, должна была состояться очередная попытка принять №14025 о налогообложении цифровых платформ.



