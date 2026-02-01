"Ляльки у скрині та вода з трупів": Мендель розповіла про несподівані магічні практики Єрмака

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель опублікувала у Facebook допис, у якому заявила про нібито "магічні практики" колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Мендель, вона отримувала з різних джерел інформацію про містичні ритуали, які нібито здійснював Єрмак.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель стверджує, що перші чутки про магічні ритуали Єрмака вона почула ще у 2019 році. Після брифінгу журналіст публічно запитував Єрмака про відвідування кладовища. Однак нова інформація продовжувала надходити у наступні роки.

"2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим", — пише Мендель.

За словами колишньої прессекретарки Зеленського, Єрмак нібито користувався послугами магів з різних куточків світу для містичних практик.

"2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів. 2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці", — стверджує Мендель.

Мендель наголошує, що сама не має стосунку до езотерики і визнає, що повірити у подібне так само складно, як і в привидів. Водночас вона додає, що в українській політиці окультними практиками користувався не лише Андрій Єрмак.

"Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку", — підсумувала Мендель.

Станом на зараз жодних офіційних підтверджень чи доказів цих заяв не оприлюднено.

