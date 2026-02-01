"Ляльки у скрині та вода з трупів": Мендель розповіла про несподівані магічні практики Єрмака

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель опублікувала у Facebook допис, у якому заявила про нібито "магічні практики" колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Мендель, вона отримувала з різних джерел інформацію про містичні ритуали, які нібито здійснював Єрмак.
Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел
Юлія Мендель стверджує, що перші чутки про магічні ритуали Єрмака вона почула ще у 2019 році. Після брифінгу журналіст публічно запитував Єрмака про відвідування кладовища. Однак нова інформація продовжувала надходити у наступні роки.
За словами колишньої прессекретарки Зеленського, Єрмак нібито користувався послугами магів з різних куточків світу для містичних практик.
Мендель наголошує, що сама не має стосунку до езотерики і визнає, що повірити у подібне так само складно, як і в привидів. Водночас вона додає, що в українській політиці окультними практиками користувався не лише Андрій Єрмак.
Станом на зараз жодних офіційних підтверджень чи доказів цих заяв не оприлюднено.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишня прессекретарка Зеленського зробила несподіване зізнання про Єрмака.
Також "Коментарі" писали, що за словами Мендель, Єрмак в США питав, як стати президентом країни.