В Украине резко отреагировали на скандальное интервью

Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало волну критики в украинской медиасреде и соцсетях. Наибольшее возмущение вызвало ее заявление о переговорах с Россией в 2022 году и личные характеристики президента Владимира Зеленского.

Мендель дала интервью Карлсону

В разговоре с Карлсоном Мендель утверждала, что украинская делегация во время переговоров в Стамбуле якобы готова была согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения войны. Она также заявила, что Зеленский "не является тем человеком, которого видят на экране", назвав его "эмоционально неконтролируемым" и "помехой для мира".

Такие слова быстро вызвали острую реакцию в Украине. Политическая журналистка и коммуникационница Юлия Забелина заявила, что подобные высказывания могут серьезно ударить по международному имиджу Украины, особенно в США, где аудитория Такера Карлсона часто критически настроена по поддержке Киева.

"Я бы хотела пару слов серьезно сказать по поводу висеров Мендель, других слов просто нет для того, что она делает... жалкое зрелище чисто по человечески. Не вызывает никаких эмоций, кроме отвращения. Говорила это еще с тех времен 14-часового марафона, где дама отталкивала меня от президента, когда я хотела задать ему вопрос лично, и тогда такое поведение поддерживалось в окружении президента", — пишет Забелина.

По ее словам, бывшая пресс-секретарь президента фактически дает аргументы тем, кто продвигает антиукраинские нарративы.

По словам Мендель также резко высказалась представительница Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова.

"Я блоха не представляю, как можно так было сделать, как сделала Мендель. И я не представляю как после такого ее можно взять на любую работу с хотя бы минимальным доступом к конфиденциальной информации. Возможные последствия для государства я оставляю для другого обсуждения", — реагирует Попова.

В свою очередь журналист и медиаменеджер Виктор Шлинчак назвал историю с Мендель проявлением кадровых ошибок власти еще с 2019 года. Он считает, что ее новые "откровения" вредят не только президенту, но и всеобщему восприятию Украины за рубежом.

"Брали на работу ее они, а до сих пор стыдно за профессию мне. Потому что было сразу очевидно, кто такая Мендель и ее уровень. Но тогда в 19-м нужны были не профессионалы, а конкурсантки. Мы еще точно услышим не одно откровение, которое, к сожалению, будет вредить стране, а не только персонально Владимиру Зеленскому", — пишет журналист.

Сама Мендель пока не реагировала на волну критики после интервью Такеру Карлсону.

