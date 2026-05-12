В Украине резко отреагировали на скандальное интервью

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало волну критики в украинской медиасреде и соцсетях. Наибольшее возмущение вызвало ее заявление о переговорах с Россией в 2022 году и личные характеристики президента Владимира Зеленского.
Мендель дала интервью Карлсону
В разговоре с Карлсоном Мендель утверждала, что украинская делегация во время переговоров в Стамбуле якобы готова была согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения войны. Она также заявила, что Зеленский "не является тем человеком, которого видят на экране", назвав его "эмоционально неконтролируемым" и "помехой для мира".
Такие слова быстро вызвали острую реакцию в Украине. Политическая журналистка и коммуникационница Юлия Забелина заявила, что подобные высказывания могут серьезно ударить по международному имиджу Украины, особенно в США, где аудитория Такера Карлсона часто критически настроена по поддержке Киева.
По ее словам, бывшая пресс-секретарь президента фактически дает аргументы тем, кто продвигает антиукраинские нарративы.
По словам Мендель также резко высказалась представительница Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова.
В свою очередь журналист и медиаменеджер Виктор Шлинчак назвал историю с Мендель проявлением кадровых ошибок власти еще с 2019 года. Он считает, что ее новые "откровения" вредят не только президенту, но и всеобщему восприятию Украины за рубежом.
Сама Мендель пока не реагировала на волну критики после интервью Такеру Карлсону.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ОП отреагировали на интервью Менделю.
Также "Комментарии" писали, что Юлия Мендель рассказала о неожиданных магических практиках Ермака: "Куклы в сундуке и вода из трупов".