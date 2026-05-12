Зеленський збирався віддати Донбас у 2022 році: у ОП відреагували на вибухове інтерв'ю Мендель

Президент Володимир Зеленський 2022 року нібито був готовий передати Донбас Росії заради припинення війни. Відповідну заяву в інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону зробила колишня речниця президента Юлія Мендель. В Офісі президента спростували цю інформацію, вказавши на повну непричетність екс-спікерки до переговорів та висловивши сумнів щодо адекватності її стану.

Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел

Юлія Мендель зазначила, що українська делегація на переговорах у Стамбулі навесні 2022 року нібито була готова дати "зелене світло" на всі "хотілки" Кремля заради припинення війни. Екс-спікерка не навела жодних доказів, посилаючись виключно на розмови з неназваними особами, які нібито безпосередньо представляли Україну у Стамбулі.

"Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі у 2022 році. І мені докладно пояснили, що вони погодилися на все. Більше того, дуже важливо, вони сказали, що Зеленський особисто погодився віддати Донбас", – наголосила Юлія Мендель.

На Банковій категорично відкинули слова колишнього спікера Зеленського. Там наголосили, що Мендель не мала жодного доступу до ухвалення державних рішень і не була причетна до переговорного процесу. У ОП також прямо поставили під сумнів адекватність її заяв.

"Ця дама не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там що розповідає і чи це було насправді — коментувати несерйозно", — прокоментували журналістам у ОП.

Привертає увагу, що майданчиком для гучних заяв Мендель обрала Такера Карлсона – відомого своєю систематичною антиукраїнською риторикою, виправданням російської агресії та різкою критикою військової допомоги Україні. Карлсон неодноразово бував у Росії, де взяв велике компліментарне інтерв'ю у Володимира Путіна та в ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна.

Читайте на порталі "Коментарі" — Київ запропонував Європі новий формат перемир'я з Росією: деталі.



