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"Уже на 99% решено": Железняк назвал имя нового премьера Украины

Сергей Корецкий является главным кандидатом на должность нового премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко

12 июля 2026, 16:10
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Slava Kot

После объявления президента Владимира Зеленского о предстоящем обновлении правительства интрига вокруг нового главы Кабинета Министров почти исчезла. По словам народного депутата Ярослава Железняка, главным претендентом на должность премьер-министра Украины стал глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Уже на 99% решено": Железняк назвал имя нового премьера Украины

Сергей Корецкий. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк заявил, что вероятность назначения Корецкого на должность нового премьер-министра Украины выросла до максимальных показателей.

"Главный кандидат на премьера – Сергей Корецкий. Сейчас это на 95% уже решено", – сначала сообщил Железняк, а затем обновил свой прогноз – "Скажем так, если час назад я давал шансам Корецкого на должность премьера 95%….то уже 99%".

Депутат также утверждает, что нынешняя премьер-министр Юлия Свириденко не покинет команду президента. По его информации, ее планируется назначить послом Украины в США. При этом он опроверг слухи о якобы конфликтах внутри власти.

Кроме смены руководителя правительства, ожидается масштабная перезагрузка исполнительной власти. По словам Железняка, кадровые перестановки коснутся не только Кабинета Министров, но и других государственных институций.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о необходимости обновления правительства после встречи с Юлией Свириденко. Глава государства отметил, что для реализации новой политической стратегии требуются кадровые изменения. Сама Свириденко уже опубликовала прощальное обращение в качестве главы правительства. Она поблагодарила команду за совместную работу и заявила, что готова и дальше выполнять задачи, направленные на укрепление Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Сергея Корецкого были названы еще три кандидата на должность нового премьер-министра Украины.



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