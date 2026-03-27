У Раді продовжують “топити” Зеленського: “працює завжди однаково - через ж***”

В Раді продовжують критикувати президента України Володимира Зеленського. Приводом стала нова програма 1000 годин українського контенту”, на яку планують витратити 4 млрд грн.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що цю “потужну нестримну та незламну реформу сформулював та згенерував особисто президент". За його словами, “нова назва цього популізму (особисто придумана Зеленським): “Тисяча годин весни: тисячовесна”.

Якщо серйозно, за його словами, ось це як раз ситуація в продовження описаної трагедії держуправління цієї влади на конкретному прикладі.

“Ось уявляєте сидить Президент. Тут у нього брифінг військових, далі дзвінок Макрону, далі доповідь перемовної команди…. І ось якимось дивним чином він знаходить час, щоб придумати назву для чергового популізму “Тисячовесна”… Уявляєте масштаб особистості. І прям переконаний, що всі в кімнаті, як тільки він це сказав, промовили “геніально, пане президент!”, — зауважив політик.

Народний депутат зазначив:

Де він цей час знаходить?

Чому взагалі Бережна пішла з Президентом це погоджувати?

В чому тут геніальність назви?

Взагалі нафіга Президенту про це навіть знати?

“Для цього є: маркетингові агентства, ціле міністерство, купа радників, та блін, цілий віце-премʼєр є… це ж вони мають таким мікроменеджментом займатися, а не Верховний головнокомандуючий під час війни сидить і б*** тисячовесни придумує… Але ні”, — зазначив політик.

За його словами, урядовці обовʼязково сходять особисто затвердити, а президент особисто назву придумає.

“Сподіваюсь, хоч логотип сам не малює… Це називається “геній та 1000 його помічників”… працює завжди однаково — через ж***. Що ми і спостерігаємо, як результат роботи 7 років”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепів, Зеленський та його друзі не планують своє майбутнє в Україні.