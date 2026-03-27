В Раде продолжают "топить" Зеленского: "работает всегда одинаково - через ж***"

В Раде продолжают критиковать президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стала новая программа "1000 часов украинского контента", на которую планируют потратить 4 млрд грн.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что эту "мощную безудержную и несокрушимую реформу сформулировал и сгенерировал лично президент". По его словам, "новое название этого популизма (лично придумано Зеленским): "Тысяча часов весны: тысячевесная".

Если серьезно, по его словам, это как раз ситуация в продолжении описанной трагедии госуправления этой власти на конкретном примере.

"Вот представляете сидящий Президент. Здесь у него брифинг военных, далее звонок Макрону, далее доклад переговорной команды…. И вот каким-то странным образом он находит время, чтобы придумать название для очередного популизма "Тысячевесная"… Представляете масштаб личности. И прямо убежден, что все в комнате, как только он это сказал,сказали "гениально, господин президент!", — отметил политик.

Народный депутат отметил:

Где он это время находит?

Почему вообще Бережная пошла с Президентом это согласовывать?

В чем здесь гениальность названия?

Вообще, нафига Президенту об этом даже знать?

"Для этого есть: маркетинговые агентства, целое министерство, куча советников, и блин, целый вице-премьер есть... это же они должны таким микроменеджментом заниматься, а не Верховный главнокомандующий во время войны сидит и б*** тысячевесны придумывает... Но нет", — отметил политик.

По его словам, чиновники обязательно сходят лично утвердить, а президент лично название придумает.

"Надеюсь, хоть логотип сам не рисует... Это называется "гений и 1000 его помощников"... работает всегда одинаково — через ж***. Что мы и наблюдаем, как результат работы 7 лет", — подытожил нардеп.

