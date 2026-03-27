В Раде продолжают "топить" Зеленского: "работает всегда одинаково - через ж***"

Кречмаровская Наталия
В Раде продолжают критиковать президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стала новая программа "1000 часов украинского контента", на которую планируют потратить 4 млрд грн.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что эту "мощную безудержную и несокрушимую реформу сформулировал и сгенерировал лично президент". По его словам, "новое название этого популизма (лично придумано Зеленским): "Тысяча часов весны: тысячевесная".
Если серьезно, по его словам, это как раз ситуация в продолжении описанной трагедии госуправления этой власти на конкретном примере.
Народный депутат отметил:
Где он это время находит?
Почему вообще Бережная пошла с Президентом это согласовывать?
В чем здесь гениальность названия?
Вообще, нафига Президенту об этом даже знать?
По его словам, чиновники обязательно сходят лично утвердить, а президент лично название придумает.
