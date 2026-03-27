logo_ukra

BTC/USD

66327

ETH/USD

1991.13

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Нардепи знову глузують із Зеленського: "вибухнули" критикою нового рішення уряду
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи знову глузують із Зеленського: "вибухнули" критикою нового рішення уряду

У Раді прокоментували нову програму “1000 годин українського контенту”

27 березня 2026, 19:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чергове рішення Кабміну в Раді називають популістським — на це витратять 4 млрд грн. Йдеться про програму "1000 годин контенту".

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що прем’єрка Юлія Свириденко на годині питань до Уряду доповідала про контроль за цінами і стверджувала, що армія — один із пріоритетів влади.

“Мовляв, "Першочергово треба наситити ринок достатньою кількістю продукту і убезпечити державу від дефіциту пального... Треба створити всі умови для того, щоб продукт був у достатній кількості і ми могли в першу чергу задовольнити попит: армії, медики та комунальників", — навела слова прем’єрки Скороход.

Але одночасно з цим, за словами народної депутатки, Кабмін затверджує програму "1000 годин контенту" вартістю 4 мільярди.

“То все ж що насправді в пріоритеті: армія чи фінансування медіапростору ОП?”, — зазначила вона. 

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, з посиланням на джерела в Уряді, про чергову потужну нестримну та незламну реформу. Сформульовану, за його словами, та згенеровану особисто президентом.

“Тепер 4 млрд грн розподілять не просто на “1000 годин українського контенту”… ні, це вже минуле. Нова назва цього популізму (особисто придумана Зеленським): “Тисяча годин весни: тисячовесна”, — зазначив політик. 

Потім він опублікував варіант зовнішньої реклами. 

“Ось так за 7 років ми дійшли від “Весна прийде — саджати будемо” до “Тисячовесни” Розробив вже навіть зовнішню рекламу для цієї програми “Тисячовесни”. Вже витрачати 4 млрд грн платників податків так витрачати красиво”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, яке рішення уряду розкритикували в Раді.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/17002
Теги:

Новини

Всі новини