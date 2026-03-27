В Раді вже не добирають слів: Зеленський та його друзі не планують своє майбутнє в Україні

Новина про те, що народний депутат Юрій Корявченков перебував в Іспанії, обурила і пересічних українців, і народних депутатів. Однак в Раді переконані, що проблема значно глибша.

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, те, що хтось з чиновників і депутатів купує житло за кордоном і планує жити там — це не секрет, і не новина, і не сенсація.

“Але. Я взагалі хотів би поговорити про ось цей феномен людей з “Кварталу”. 20 років нам з екранів розповідали про корупціонерів депутатів, про покидьків чиновників, про поганих президентів та премʼєрів. 20 років робили рейтинги на цьому. 20 років казали, що треба просто “нормальную страну” побудувати. І ось саме вони, найближчі друзі президента роблять такі речі дуже показово”, — переконаний нардеп.

Політик нагадав, що Міндіч — в Ізраїлі на пляжі зі 100 мільйонами доларів вкрадених на енергетиці, Юзік в Іспанії на відпочинку — там же живе його родина, Шефір молодший взагалі за Росію роздає інтервʼю, Шефір старший "обілетив" половину бізнесів і також поїхав.

“Про цинізм Зеленського можна писати сотні постів. І всі вони, і сам Зеленський також, не планують, не хочуть, і не бачать своє майбутнє тут. Їм ця країна, по суті, треба, як кормушка. Ще щось вкрасти є. Вкрадем. І всім до побачення. Будем жити в Ізраїлі, в Іспанії, в США чи десь в Італії. А що там у вас буде? Як ви там будете існувати? Та абсолютно і твердо по*ер”, — пояснив політик.

За його словами, Україна звісно не була найуспішнішою країною світу. Однак у нас було 35-40 мільйонів населення, якийсь розвиток, заробітні плати, цілі міста Донбасу, промисловість, навіть ЗАЕС і та була.

“Вже зараз нас 25 мільйонів. Електрики немає не те, що для промисловості, а для просто, щоб лампочка дома горіла, заробітних плат немає, сотні тисяч загинувших чи поранених, промисловість зруйнована, міста зруйновані, ніякого розвитку і близько немає. Дуже сумно”, — підсумував політик.

