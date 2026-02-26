Тищенко приєднався до колишніх депутатів з ОПЗЖ: що це означає для Верховної Ради

У Верховній Раді відбулися нові кадрові зміни. Позафракційний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України". Про це 26 лютого повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко та народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Микола Тищенко. Фото з відкритих джерел

Як вказує Корнієнко, рішення Миколи Тищенка приєднатися до депутатської групи "Відновлення України" було ухвалене відповідно до регламенту Верховної Ради.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Тищенка Миколи Миколайовича до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді України 9 скликання", — сказав Корнієнко.

Згодом депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк пояснив політичний контекст цього кроку. За його словами, завдяки приєднанню Тишенка до "Відновлення України", ця депутатська група отримала шанс існувати далі в ВР.

"Коля Тищенко увійшов у групу "Відновлення України". Через засудження Гунька у них зменшився склад до 16-ти осіб, і тому щоб група далі існувала треба був 17-ий… Коля", — пояснив Железняк.

Депутатська група "Відновлення України" була сформована у травні 2022 року після розпуску забороненої проросійської фракції ОПЗЖ. Тоді в парламенті виникли дві нові групи "Платформа за життя та мир" на чолі з Юрієм Бойком та "Відновлення України" під керівництвом Ігоря Абрамовича.

Нагадаємо, у 2023 році Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після резонансної поїздки до Таїланду, яку він назвав "зустріччю з виборцями". Відтоді він залишався позафракційним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Верховній Раді стався скандал між Миколою Княжицьким та Олексієм Гончаренком.

Також "Коментарі" писали, що Гераскевич несподівано дорікнув нардепам у ВР.