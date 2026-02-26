Тищенко присоединился к бывшим депутатам из ОПЗЖ: что это значит для Верховной Рады

В Верховной Раде прошли новые кадровые изменения. Внефракционный народный депутат Николай Тищенко вошел в состав депутатской группы "Восстановление Украины". Об этом 26 февраля сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко и народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Как указывает Корниенко, решение Николая Тищенко присоединиться к депутатской группе "Восстановление Украины" было принято в соответствии с регламентом Верховной Рады.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождении народного депутата Украины Тищенко Николая Николаевича в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины 9 созыва", — сказал Корниенко.

Впоследствии депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк объяснил политический контекст этого шага. По его словам, благодаря присоединению Тишенко к "Восстановлению Украины", эта депутатская группа получила шанс существовать дальше в ВР.

"Коля Тищенко вошел в группу "Восстановление Украины". Из-за осуждения Гунько у них уменьшился состав до 16-ти человек, и поэтому чтобы группа дальше существовала, надо был 17-й… Коля", — объяснил Железняк.

Депутатская группа "Восстановление Украины" была сформирована в мае 2022 года после роспуска запрещенной пророссийской фракции ОПЗЖ. Тогда в парламенте возникли две новые группы "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко и "Восстановление Украины" под руководством Игоря Абрамовича.

Напомним, в 2023 году Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после резонансной поездки в Таиланд, которую он назвал "встречей с избирателями". С тех пор он оставался внефракционным.

