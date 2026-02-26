Гераскевич несподівану дорікнув нардепам: що сказав у Верховній Раді

Український спортсмен Владислав Гераскевич уперше виступив із трибуни парламенту та дорікнув народним депутатам. Український скелетоніст приніс до сесійної зали "шолом пам’яті" та публічно розкритикував політиків, які ігнорують засідання.

Владислав Гераскевич. Фото з відкритих джерел

Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді згадавши про нардепів-прогульників.

"Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг по відвідуванню деяких ваших колег", — зазначив спортсмен, натякаючи на проблему прогулів у Верховній Раді.

Водночас він подякував депутатам різних фракцій за підтримку української позиції та закликав до єдності. За його словами, "Якщо ми будемо об’єднані — ми переможемо".

Окремо Гераскевич згадав Сергія Бубку, закликавши позбавити його звання Героя України та запровадити санкції.

"Мені соромно, що він носить звання Героя України. Він не має права його носити. Він торгує з окупантами", — заявив спортсмен.

Згідно з даними від руху "Чесно", за весь 2025 рік у Верховній Раді жодного разу не з’явилося 15 депутатів, зокрема Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич, Федір Христенко, Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Олександр Куницький та інші. Ще понад десяток депутатів прогуляли понад 75% засідань.

Нагадаємо, що на тренуваннях перед Олімпіадою-2026 в Італії Гераскевич виступив у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання цього символу та згодом дискваліфікував українця.

