Гераскевич несподівану дорікнув нардепам: що сказав у Верховній Раді

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український спортсмен Владислав Гераскевич уперше виступив із трибуни парламенту та дорікнув народним депутатам. Український скелетоніст приніс до сесійної зали "шолом пам’яті" та публічно розкритикував політиків, які ігнорують засідання.
Владислав Гераскевич. Фото з відкритих джерел
Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді згадавши про нардепів-прогульників.
Водночас він подякував депутатам різних фракцій за підтримку української позиції та закликав до єдності. За його словами, "Якщо ми будемо об’єднані — ми переможемо".
Окремо Гераскевич згадав Сергія Бубку, закликавши позбавити його звання Героя України та запровадити санкції.
Згідно з даними від руху "Чесно", за весь 2025 рік у Верховній Раді жодного разу не з’явилося 15 депутатів, зокрема Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич, Федір Христенко, Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Олександр Куницький та інші. Ще понад десяток депутатів прогуляли понад 75% засідань.
Нагадаємо, що на тренуваннях перед Олімпіадою-2026 в Італії Гераскевич виступив у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання цього символу та згодом дискваліфікував українця.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мер Дніпра різко висловився про мовчання члена МОК Сергія Бубки.
Також "Коментарі" писали, що нардепи Княжицький та Гончаренко посварилися у Верховній Раді