Княжицький та Гончаренко посварилися у Верховній Раді: що сталося (ВІДЕО)

У сесійній залі Верховна Рада України між народними депутатами фракції "Європейська солідарність" Миколою Княжицьким та Олексієм Гончаренком розгорівся скандал. Під час засідання 25 лютого парламентарі публічно звинуватили один одного у "роботі на Росію".

Княжицький і Гончаренко посварилися у ВР через мобілізацію. Фото з відкритих джерел

Причиною суперечки Княжицького та Гончаренка стали розбіжності щодо мобілізаційної політики. Епізод конфлікту потрапив у пряму трансляцію, яку Гончаренко вів із зали парламенту на своєму YouTube-каналі.

На відео чути, як Княжицький заявляє, що його колега зриває мобілізацію та фактично грає на руку ворогу.

"Ти зриваєш мобілізацію… Ти працюєш на Росію", — сказав Княжицький.

У відповідь Гончаренко поставив аналогічне запитання колезі: "А ти на кого працюєш?", а також назвав його "людожером".

"Ти остання скотина у цій фракції. Ти не маєш права тут бути взагалі", — додав Княжицький.

Княжицький підкреслив, що його син Леонід проходить службу на фронті у складі 100-ї окремої механізованої бригади. Кілька днів тому депутат повідомляв, що допомагає підрозділу та доставив два автомобілі. Олексій Гончаренко, своєю чергою, неодноразово виступав із критикою чинної моделі мобілізації та голосував проти продовження воєнного стану в Україні.

Княжицький та Гончаренко після скандалу у ВР не робили заяв щодо сутички.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що того дня стався ще один конфлікт у Верховній Раді між Русланом Стефанчуком і Мар’яною Безуглою через спробу виклику Олександра Сирського.

Також "Коментарі" писали, що Гончаренко звинуватив Зеленського в неправді про Залужного.