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Реакція на відставку Федорова та мітинги: що Буданов каже про рішення Зеленського

Як Кирило Буданов відреагував на мітинги на підтримку Федорова та рішення Зеленського.

16 липня 2026, 15:23
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Slava Kot

Очільник Офісу президента Кирило Буданов уперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та хвилю протестів, що прокотилася різними містами України після цього рішення.

Реакція на відставку Федорова та мітинги: що Буданов каже про рішення Зеленського

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов у своїй заяві наголосив, що українці мають повне право ставити владі незручні запитання та вимагати відповідей. За його словами, активна громадянська позиція є ознакою демократичного суспільства, за свободу якого сьогодні бореться Україна.

"Українці – це нація, яка вміє і має право ставити складні питання та вимагати відповідей. Це ознака нашого внутрішнього здоров’я та усвідомленої громадянської позиції. Сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять: наше суспільство не є байдужим. Це і є та свобода, за яку ми боремося", – заявив Буданов.

Водночас очільник ОП закликав не допустити, щоб суспільні дискусії або особисті симпатії послабили державу в умовах повномасштабної війни.

"Жодні особисті емоції чи симпатії не можуть підважувати спільну боротьбу проти ворога. Ми не маємо права дозволити емоціям чи суперечкам послабити нашу головну силу – єдність", – зазначив колишній очільник ГУР.

Буданов підкреслив, що громадянське суспільство, парламент, президент, уряд і Сили безпеки та оборони повинні діяти як єдиний механізм. На його переконання, саме єдність, витримка та взаємна довіра залишаються одним із ключових чинників стійкості України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив не вносити кандидатуру Михайла Федорова до нового складу уряду. Сам Федоров підтвердив завершення роботи в Міністерстві оборони. Його відставка викликала широкий суспільний резонанс, а в Києві, Львові, Харкові та інших містах відбулися акції на підтримку Федорова.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров розповів про ультиматум Сирського.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та конфлікт з Сирським.



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Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/666
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