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Реакция на отставку Федорова и митинги: что Буданов говорит о решении Зеленского

Как Кирилл Буданов отреагировал на митинги в поддержку Федорова и решение Зеленского.

16 июля 2026, 15:23
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Slava Kot

Глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны и волну протестов, прокатившуюся по разным городам Украины после этого решения.

Реакция на отставку Федорова и митинги: что Буданов говорит о решении Зеленского

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в своем заявлении подчеркнул, что украинцы имеют полное право задавать властям неудобные вопросы и требовать ответов. По его словам, активная гражданская позиция есть признак демократического общества, за свободу которого сегодня борется Украина.

"Украинцы – это нация, которая умеет и имеет право задавать сложные вопросы и требовать ответов. Это признак нашего внутреннего здоровья и осознанной гражданской позиции. Сегодняшние дискуссии вокруг государственного управления в очередной раз доказывают: наше общество не безразлично. Это и есть та свобода, за которую мы боремся", – заявил Буданов.

В то же время глава ОП призвал не допустить, чтобы общественные дискуссии или личные симпатии ослабили государство в условиях полномасштабной войны.

"Ни личные эмоции или симпатии не могут подвешивать совместную борьбу против врага. Мы не имеем права разрешить эмоциям или спорам ослабить нашу главную силу — единство", — отметил бывший глава ГУР.

Буданов подчеркнул, что гражданское общество, парламент, президент, правительство и Силы безопасности и обороны должны действовать как единый механизм. По его мнению, именно единство, выдержка и взаимное доверие остаются одним из ключевых факторов устойчивости Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил не вносить кандидатуру Михаила Федорова в новый состав правительства. Сам Федоров подтвердил завершение работы в Министерстве обороны. Его отставка вызвала широкий общественный резонанс, а в Киеве, Львове, Харькове и других городах прошли акции в поддержку Федорова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров рассказал об ультиматуме Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским.



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Источник: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/666
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