Премьер Свириденко "засветила" пиджак: стоимость обновки поразит

Кречмаровская Наталия
Новые вещи, украшения, аксессуары политиков, должностных лиц, медиа привлекают внимание — украинцев интересует, какие бренды выбирают и сколько стоят обновки.
Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников
Блогер Harley Quinn, которая внимательно следит за обновками должностных лиц, народных депутатов, медийных лиц, рассказала, сколько стоит пиджак, который избрала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Ранее блогер сообщала, что премьер-министр Юлия Свириденко обзавелась фитнес-браслетом бренда Whoop. Такой, как пишет блогер, сейчас можно найти за 23689 грн.
"Такой же у заместителя председателя ОП Ирины Мудрой. Можно теперь сравнивать, кто на бизнес-форумах больше набегал", — сказала она.
Также в феврале Свириденко появилась в Раде в пиджаке от украинского бренда One by One, стоимостью – 3990 грн.
Блогерша рассказала о стоимости одежды Зеленских.
"Вчера так засмотрелась на платок жены Буданова, что забыла написать об образах президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Поздравили они нас, как всегда, традиционно – в вышиванках", — написала она.
По словам блогера, на президенте, по классике, был бренд Damirli, а на Первой леди вышиванка "Франко" от Karavay Studio. Все сшито по индивидуальному заказу.