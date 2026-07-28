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Питання закрите: Зеленський остаточно визначився щодо долі Федорова

Зеленський вважає питання керівництва Міноборони закритим і не поверне Федорова

28 липня 2026, 10:20
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський не планує повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Попри публічні заклики та акції протесту, президент вважає питання керівництва оборонного відомства закритим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, близькі до різних сторін переговорів.

Питання закрите: Зеленський остаточно визначився щодо долі Федорова

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, після того як Верховна Рада затвердила оновлений склад уряду, Зеленський і Федоров провели кілька тривалих зустрічей у закритому форматі. Під час них президент запропонував ексміністру кілька альтернативних посад, зокрема крісло віцепрем'єр-міністра з цифрових інновацій.

Як пояснюють співрозмовники, позиція Банкової полягає в тому, що команда Федорова, яка працювала в Міністерстві оборони, продовжує виконувати свої функції. На думку Зеленського, стратегічне бачення цифрових реформ можна реалізовувати й без очолювання міністерства. Однак у найближчому оточенні Федорова з таким підходом не погоджуються. Там наголошують, що віцепрем'єр не має тих управлінських повноважень, які має міністр.

"Так система не працює. Коли ти міністр, ти підписуєш документи, ти формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи", — цитує видання співрозмовника.

За даними джерел РБК-Україна, Зеленський уже визначився з кандидатурою керівника Міністерства оборони, і ним має залишитися Євген Хмара. У зв'язку з цим питання повернення Федорова наразі не розглядається. Водночас у команді колишнього міністра вважають, що пропозиції щодо інших посад для Федорова від Зеленського можуть бути спробою знизити суспільну напругу після протестів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников розкрив несподіваний план щодо протестів: зниження віку мобілізації та повернення Федорова.

Також "Коментарі" писали, як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського.



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Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/perepoloh-bankoviy-k-zelenskiy-obrav-drapatogo-1785181457.html
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